Βομβαρδισμένα τοπία, διακοπές σε νερό και ρεύμα, ελλείψεις σε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης, ανθρώπινη δυστυχία και κίνδυνος θανάτου.

Όλα τα παραπάνω συνθέτουν το σκηνικό στις πόλεις της Ουκρανίας, η οποία βρίσκεται υπό ρωσική πολιορκία για 10η μέρα. Ωστόσο, τις τελευταίες μέρες πολλές πόλεις της Ουκρανίας είναι στις… πιο δημοφιλείς επιλογές αυτή τη στιγμή στο Airbnb.

Ασφαλώς, ο λόγος που εκατοντάδες που κλείνουν σπίτια, διαμερίσματα και δωμάτια στο Κίεβο, τη Χερσώνα, τη Μαριούπολη και άλλες πόλεις της Ουκρανίας δεν είναι για να… ζήσουν τον πόλεμο από κοντά.

Θέλουν απλά να βοηθήσουν όπως μπορούν τους Ουκρανούς. Τους καθημερινούς ανθρώπους που δοκιμάζονται από τον εφιάλτη του πολέμου.

Όπως αποκάλυψε το Airbnb, μόνο τις τελευταίες δύο ημέρες, έγιναν κρατήσεις για περισσότερες από 61.000 διανυκτερεύσεις στην Ουκρανία, με το συνολικό ποσό να ανέρχεται σχεδόν στα 2 εκατ. δολάρια.

In 48 hours, 61,406 nights have been booked in Ukraine. That’s $1.9M going to Hosts in need

Such a cool idea from our community. Thank you https://t.co/MEitgKB5Eo

— Brian Chesky 🇺🇦 (@bchesky) March 4, 2022