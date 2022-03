Μπορεί να ολοκληρώθηκε ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και να δρομολογείται η επανάληψη των συνομιλιών τις επόμενες ώρες μεταξύ των δύο αντιπροσωπειών, ωστόσο οι εκτιμήσεις για θετική έκβαση δεν είναι αισιόδοξες.

Οι σκληρές κυρώσεις από τη Δύση, η κατακραυγή της κοινής γνώμης για τους βομβαρδισμούς και τον θάνατο αμάχων, η σθεναρή αντίσταση των Ουκρανών καθώς και η μη αποτελεσματικότητα των στρατιωτικών επιχειρήσεων μπορεί να ώθησαν τον Βλαντιμίρ Πούτιν να στείλει αντιπροσωπεία για να διαπραγματευτεί, ωστόσο με τους όρους που έθεσε ο ίδιος ναρκωθετεί την όλη διαδικασία.

Ο Πούτιν κατά πληροφορίες έθεσε 4 όρους για κατάπαυση του πυρός οι οποίοι δεν μπορούν να γίνουν αποδεκτοί από την Ουκρανία.

Υπενθυμίζεται ότι χθες, ο ρώσος πρόεδρος είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, λίγη ώρα πριν την έναρξη των διαπραγματεύσεων της Ρωσίας με την Ουκρανία.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες των διεθνών ΜΜΕ, η επικοινωνία διήρκησε μιάμιση ώρα και όπως μεταδίδει το RT ο Πούτιν επανέλαβε τους τέσσερις όρους που θέτει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προκειμένου να σταματήσει τον πόλεμο που μαίνεται για 5η μέρα.

-Αναγνώριση της ρωσικής κυριαρχίας στην Κριμαία

-Αποστρατιωτικοποίηση του ουκρανικού κράτους

-Αποναζιστικοποίηση του ουκρανικού κράτους

-Διασφάλιση ουδέτερου καθεστώτος της Ουκρανίας

Μπορεί πάντως χθες, να πραγματοποιήθηκε ο πρώτος γύρος των διαπραγματεύσεων, ωστόσο οι συγκρούσεις δεν σταμάτησαν ούτε λεπτό.

Η κατάσταση στο μέτωπο της Ουκρανίας συνεχίζει να ακροβατεί σε τεντωμένο σκοινί τη στιγμή που Κίεβο και Μόσχα ολοκλήρωσαν τον πρώτο γύρο διαβουλεύσεων και συμφώνησαν να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τις επόμενες ημέρες.

Υπενθυμίζεται ότι με την εκπνοή των συνομιλιών, ισχυρότατες εκρήξεις συντάραξαν το Κίεβο, ενώ η Ρωσία από το πρωί σφυροκοπούσε ανελέητα το Χάρκοβο, τη Μαριούπολη και άλλες πόλεις, με την Ουκρανία να μιλά για δεκάδες νεκρούς και παράλληλα τον πρόεδρο Ζελένσκι να υπογράφει την αίτηση για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

⚡️⚡️⚡️Video of a very powerful explosion in #Kyiv . pic.twitter.com/fKQWsBJSaQ

Στο μεταξύ, εκατοντάδες είναι οι οικογένειες που έχουν χωριστεί ως αποτέλεσμα της μεγαλύτερης σύρραξης στην Ευρώπη μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μιας σύρραξης που τείνει να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις, δεδομένου ότι η Ρωσία έχει βάλει στο τραπέζι -έστω και για να εξυπηρετήσει σε μεγάλο βαθμό ρητορικούς σκοπούς- το «χαρτί» των πυρηνικών όπλων.

Εν τω μεταξύ, νέες δορυφορικές εικόνες δίνει στη δημοσιότητα η Maxar Technologies που δείχνουν ότι η ρωσική στρατιωτική αυτοκινητοπομπή που έφτασε στα προάστια του Κιέβου, πρωτεύουσας της Ουκρανίας, είναι ακόμη μεγαλύτερη απ’ ό,τι είχε μεταδοθεί νωρίτερα.

Αυτή η αμερικανική εταιρεία παρακολουθεί τις κινήσεις των ρωσικών στρατευμάτων εδώ και εβδομάδες.

Σύμφωνα με νεότερη ανακοίνωσή της, το μήκος της ρωσικής οχηματοπομπής φτάνει τα 67 χιλιόμετρα, σε αντίθεση με τα 27 χιλιόμετρα που είχε ανακοινώσει η εταρεία νωρίτερα τη Δευτέρα. Η διαφοροποίηση οφείλεται στη συγκέντρωση και ανάλυση νέων δορυφορικών εικόνων.

Μέσα σε αυτό το κλίμα, δεύτερο γύρο διαπραγματεύσεων Ρωσίας – Ουκρανίας τις επόμενες ώρες προαναγγέλλουν ρωσικά ΜΜΕ.

Οι δύο πλευρές αναμένεται να επιστρέψουν στις πατρίδες τους, ωστόσο συμφωνήθηκε να καθίσουν ξανά στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων τις αμέσως επόμενες ημέρες, με το ρωσικό δίκτυο Russian Today να επικαλείται πηγή που υποστηρίζει πως η συνάντηση θα γίνει σε δύο μέρες.

Ο δεύτερος γύρος των διαπραγματεύσεων θα διεξαχθεί στα σύνορα Λευκορωσίας – Πολωνίας.

Σε αυτή την πρώτη φάση, Ρωσία και Ουκρανία προσδιόρισαν ορισμένα θέματα προτεραιότητας προς επίλυση, ενώ «σκιαγραφήθηκαν» συγκεκριμένες αποφάσεις.

«Προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία να εφαρμοστούν αυτές οι αποφάσεις, οι εκπρόσωποι αναχωρούν στις πρωτεύουσές τους για διαβουλεύσεις» εξήγησε ο επικεφαλής του προεδρικού γραφείου της Ουκρανίας, Mikhail Podolyak, κάνοντας ωστόσο λόγο για δύσκολες συνομιλίες και χαρακτηρίζοντας τη ρωσική πλευρά προκατειλημμένη.

Παράλληλα, όπως ανέφερε από την πλευρά του ο επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας, Βλαντίμιρ Μεντίνσκι, «εντοπίσαμε ζητήματα στα οποία μπορούμε να περιμένουμε συμφωνία».

«Το πιο σημαντικό είναι ότι (εμείς) συμφωνήσαμε να συνεχίσουμε τη διαδικασία διαπραγμάτευσης και η επόμενη συνάντηση θα πραγματοποιηθεί τις επόμενες ημέρες στα σύνορα Πολωνίας-Λευκορωσίας. Υπάρχει μια τέτοια συμφωνία» πρόσθεσε, διευκρινίζοντας πως πριν από τις επόμενες συνομιλίες, κάθε αντιπροσωπεία θα συζητήσει τις διαπραγματευτικές θέσεις με την ηγεσία της χώρας της.

Προηγουμένως, η φωτογραφία η οποία απεικονίζει τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι να υπογράφει την αίτηση για ένταξη της Ουκρανίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση άναψε φωτιές στις συζητήσεις με τη Ρωσία.

Η συγκεκριμένη φωτογραφία δημοσιεύθηκε σε λογαριασμό του ουκρανικού κοινοβουλίου στο twitter, κάνοντας λόγο για μία ιστορική στιγμή. Η Ουκρανία δήλωσε ότι επιθυμεί κατάπαυση του πυρός και ρωσική απόσυρση.

Ο ουκρανός πρόεδρος είχε προβεί σε βιντεοσκοπημένο διάγγελμα στο οποίο απηύθυνε έκκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση για την επείγουσα ένταξη της χώρας στο μπλοκ των 27 μελών υπό ειδικές διαδικασίες. Η εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC) Ana Pizonero, τόνισε πως αν η Ουκρανία υπογράψει το αίτημα ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να εγκριθεί από το Συμβούλιο της ΕΕ και να γίνει αποδεκτή και από τις 27 χώρες.

⚡️⚡️⚡️Zelensky signed an application for #Ukraine‘s membership in the #European Union. pic.twitter.com/imVodbdaKv

— NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2022