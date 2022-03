Tο πρώτο τρέιλερ για τη σειρά ντοκιμαντέρ «The Andy Warhol Diaries», που περιγράφει τη ζωή του αείμνηστου καλλιτέχνη Άντι Γουόρχολ κυκλοφόρησε πρόσφατα.

Στη σειρά έξι μερών του Netflix με εκτελεστικό παραγωγό τον Ράιαν Μέρφι (American Horror Story) και σκηνοθέτη τον Άντριου Ρόσι χρησιμοποιείται τεχνολογία AI (τεχνητής νοημοσύνης) για να αναδημιουργήσει τη φωνή του Άντι Γουόρχολ να διαβάζει τα δικά του ημερολόγια.

Η φωνή του Αμερικανού καλλιτέχνη, εμπνευστή της ποπ-αρτ δημιουργήθηκε χρησιμοποιώντας έναν αλγόριθμο μετατροπής κειμένου σε ομιλία που ενσωμάτωσε την προφορά του από τη γενέτειρά του, το Πίτσμπουργκ. Στη συνέχεια, ο ηθοποιός Μπιλ Ίργουιν ηχογράφησε τις προτάσεις, με την ερμηνεία του και την ψηφιακή φωνή AI να συνδυάζονται για να δημιουργήσουν τη φωνή που ακούγεται στη σειρά ντοκιμαντέρ.

«Ο Άντι Γουόρχολ περιφρουρούσε περίφημα τις προσωπικές του σκέψεις και απόψεις. Αυτός είναι ένας λόγος που τα ημερολόγιά του είναι ένα τόσο σπάνιο και συναρπαστικό παράθυρο. μπορούσε να είναι απίστευτα σκληρός και συναισθηματικός καθώς μιλούσε με τον υπεύθυνο του ημερολογίου του του στο τηλέφωνο» τόνισε ο Άντριου Ρόσι.

«Για να εκτιμηθεί πλήρως η ακραία ευαισθησία που αποκαλύπτει ο Άντι στα ημερολόγιά του, αισθάνθηκα ότι έπρεπε να ακούσουμε τις λέξεις με τη φωνή του ίδιου του Άντι» πρόσθεσε.

«Με αρχή την παιδική του ηλικία στο Πίτσμπουργκ, η σειρά παρακολουθεί το σχεδόν απίστευτα διαφορετικό ταξίδι του Γουόρχολ που κινείται μεταξύ μέσων και εποχών ως καλλιτέχνης και σκηνοθέτης, εκδότης, τηλεοπτικός παραγωγός, διασημότητα που ήταν αναγνωρισμένος, αλλά βρισκόταν και στο στόχαστρο κριτικής» αναφέρεται στην περιγραφή του ντοκιμαντέρ.

O Άντι Γουόρχολ πέθανε σε ηλικία 58 ετών τον Φεβρουάριο του 1987 μετά από επιπλοκές χειρουργικής επέμβασης.

