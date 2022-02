Η εισβολή των Ρώσων στρατιωτών σε διάφορα μέρη της Ουκρανίας έχει συγκλονίσει ολόκληρο τον κόσμο. Ενώ πολλά βίντεο δείχνουν πώς ο λαός της Ουκρανίας αντιστέκεται, υπάρχει ένα περιστατικό που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια αυτής της χαοτικής κατάστασης.

Ένας χρήστης του Twitter με το όνομα Olexander Scherba, πρεσβευτής της Ουκρανίας στην Αυστρία, μοιράστηκε ένα βίντεο στο Twitter που δείχνει ένα Ουκρανό αγρότη ο οποίος έκλεψε τανκ από ρώσους στρατιώτες!

Στο εν λόγω βίντεο, το τρακτέρ του αγρότη τραβά ένα ρωσικό τανκ σε κεντρικό δρόμο. Ένας άνδρας έτρεχε μαζί με το τρακτέρ και προσπαθούσε να μπει σε αυτό.

Η λεζάντα του βίντεο έγραφε: “Αν είναι αλήθεια, είναι πιθανώς το πρώτο τανκς που έκλεψε ποτέ ένας αγρότης. Οι Ουκρανοί είναι πραγματικά σκληρά καρύδια“.

If true, it’s probably the first tank ever stolen by a farmer… ))

Ukrainians are tough cookies indeed. #StandWithUkraine #russiagohome pic.twitter.com/TY0sigffaM

— olexander scherba🇺🇦 (@olex_scherba) February 27, 2022