Για βαριές απώλειες των ρωσικών δυνάμεων κάνει λόγο το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας. Συγκεκριμένα, σε ανακοίνωσή του αναφέρει ότι υπάρχουν πάνω από 5.300 νεκροί Ρώσοι στρατιώτες, ενώ ο ρωσικός στρατός έχει χάσει 29 αεροπλάνα και 29 ελικόπτερα.

Επίσης, οι Ουκρανοί αναφέρουν ότι οι ρωσικές δυνάμεις έχουν απωλέσει 191 τανκ και 74 εκτοξευτές, ανάμεσα σε άλλα. Μάλιστα, ο Independent του Κιέβου έχει δημιουργήσει ένα γράφημα (όπως και τις προηγούμενες ημέρες) για τις ρωσικές απώλειες, έμψυχες και άψυχες.

Russia’s losses as of Feb. 28, according to Ukraine’s Defense Ministry. pic.twitter.com/4rljqtXikf

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 28, 2022