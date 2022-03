Ήταν αναμενόμενο, πλέον είναι και επίσημο. Η FIFA και η UEFA ανακοίνωσαν την αποβολή της Ρωσίας από τις διεθνείς διοργανώσεις, λόγω φυσικά της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Σύμφωνα μάλιστα με την ανακοίνωση της UEFA, η απόφαση δεν αφορά μόνο τις αντιπροσωπευτικές ομάδες της Ρωσίας, αλλά και τους ρωσικούς συλλόγους.

Η ανακοίνωση της UEFA αναφέρει πως οι πρόεδροι των δύο οργανισμών (FIFA και UEFA) ελπίζουν πως θα τερματιστεί η ρωσική επίθεση, προσθέτοντας πως το ποδόσφαιρο είναι ενωμένο σε αυτή την πολύ κρίσιμη περίοδο.

Νωρίτερα είχε γίνει γνωστό πως η Ευρωλίγκα είχε αποφασίσει να θέσει εκτός διοργάνωσης (μέχρι νεωτέρας) τις ρωσικές ομάδες, λόγω της επίθεσης της Ρωσίας στην Ουκρανία.

FIFA and UEFA suspend Russian clubs and national teams from all competitions.

Full statement: ⬇️

— UEFA (@UEFA) February 28, 2022