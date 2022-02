Συγκλονιστικές στιγμές κατέγραψε η κάμερα από στολή αστυνομικού κατά την προσπάθεια διάσωσης δυο μικρών παιδιών που ήταν εγκλωβισμένα μέσα σε φλεγόμενο κτίριο. Τα δύο παιδιά νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, εκτός κινδύνου πλέον, αφού διασώθηκαν από φωτιά που ξέσπασε σε συγκρότημα διαμερισμάτων στην Αριζόνα των ΗΠΑ το πρωί της 19ης Φεβρουαρίου.

Μεγάλα νέφη καπνού έβγαιναν από το κτίριο, με τους πυροσβέστες να ρίχνουν νερό για να σβήσουν τη φωτιά από την οροφή.

DARING CIVILIAN RESCUE: Two children were rescued from a burning apartment by a good Samaritan and police officers in Mesa, Arizona, on Friday. The man pulled an infant from the apartment, and helped a young girl down a fire ladder. pic.twitter.com/2mPBiFeVzU

— CBS News (@CBSNews) February 19, 2022