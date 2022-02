Δυναμική ήταν η ανταπόκριση χιλιάδων Βρετανών σήμερα στο κάλεσμα ακτιβιστικών οργανώσεων και εργατικών συνδικάτων για να διαδηλώσουν κατά της αύξησης του κόστους ζωής που «στραγγαλίζει» τα αγγλικά νοικοκυριά. Από το Λονδίνο έως στη Γλασκόβη, διαδηλώσεις έλαβαν χώρα σε τουλάχιστον 25 πόλεις στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Hundreds of people from across the political spectrum out in George Square today for the @pplsassembly rally.

Saying no to the cost of living crisis, and building the fight back against the elites ✊ pic.twitter.com/c8Z3aOS6TX

— Glasgow Momentum-CfS (@MomentumGlasgow) February 12, 2022