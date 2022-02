Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας απέρριψε σήμερα την κοινή απάντηση του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα ερωτήματά του σχετικά με την ασφάλεια, ως ασεβή και άνευ ουσίας.

«Δεν μπορούμε να δεχθούμε την »συλλογική» απάντηση, που θυμίζει »συλλογική ευθύνη». Περιμένουμε λεπτομερή απάντηση στο ζήτημα που θέσαμε από τον κάθε παραλήπτη.»

» Η υπεκφυγή από την απάντηση σημαίνει ότι η Δύση δεν θέλει να αναγνωρίσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβαν ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και Ρωσία-ΝΑΤΟ, και ότι προσπαθούν να φροντίσουν για την δική τους ασφάλεια σε βάρος μας», δήλωσε η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα.

