Ο Κερτ Ζουμά είναι ο Γάλλος αμυντικός (στόπερ) της Γουέστ Χαμ. Ο Ζουμά κινδυνεύει με δίωξη για κακοποίηση ζώου, γιατί σε ένα βίντεο το οποίο κάνει τον γύρο του διαδικτύου κλωτσάει απάνθρωπα τη γάτα του και στη συνέχεια την χτυπάει. Και όλα αυτά μπροστά στα μάτια του μικρού παιδιού του.

Και στη Βρετανία οι νόμοι για την κακοποίηση των ζώων δεν είναι «παίξε γέλασε» Οι παραβάτες τιμωρούνται αυστηρά, ακόμη και με φυλάκιση 5 ετών. Όμως δεν είναι ο μοναδικός πονοκέφαλος αυτός για τον Ζουμά. Οι οπαδοί της ομάδας που είδαν το συγκεκριμένο βίντεο ζητούν έξαλλοι από τη διοίκηση να φύγει ο Γάλλος από τα «Σφυριά».

A video obtained by The Sun allegedly shows footballer Kurt Zouma kicking and hitting his cat.

It’s absolutely disgusting and disturbing footage. I hope he is prosecuted for animal cruelty. pic.twitter.com/3K7xMeHh5j

— Emily Hewertson 🇬🇧 (@emilyhewertson) February 7, 2022