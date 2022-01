Η Τζουλιάνα Μάργκουλις παρουσιάζει δύο ειδικές τηλεοπτικές εκπομπές με αφορμή την Ημέρα Μνήμης για τα θύματα του Ολοκαυτώματος.

Το αφιέρωμα «Undeniable: The Truth to Remember» θα μεταδοθεί το προσεχές Σάββατο στο CBS και επίσης θα είναι διαθέσιμο για streaming και on demand στο Paramount+.

Το αφιέρωμα ακολουθεί πέντε επιζώντες του Ολοκαυτώματος καθώς μοιράζονται τις ιστορίες τους με μια ομάδα μαθητών από το γυμνάσιο Χέιστινγκς στο Χιούστον του Τέξας, ένα σχολείο που παραδοσιακά δεν διδάσκει την ιστορία του Ολοκαυτώματος.

Η επιζήσασα του Ολοκαυτώματος, Λίλι Έμπερτ, η οποία πρόσφατα έγινε viral στο TikTok μαζί με τον δισέγγονο της, θα συμμετάσχει επίσης.

Η ειδική εκπομπή «The Hate We Can’t Forget: A Holocaust Memorial Special» έχει προγραμματιστεί να προβληθεί στο Smithsonian Channel σήμερα και στο MTV στις 31 Ιανουαρίου. Επιζώντες διηγούνται τις ιστορίες τους σε μαθητές από σχολικές περιφέρειες που δεν διδάσκουν την ιστορία του Ολοκαυτώματος.

Η ηθοποιός και συγγραφέας, Τζουλιάνα Μάργκουλις θα εξερευνήσει τον αντίκτυπο και την κληρονομιά του Ολοκαυτώματος στις γενιές Gen Z και millennials.

«Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε τη συστημική δίωξη και τη δολοφονία έξι εκατομμυρίων Εβραίων στο Ολοκαύτωμα και πρέπει να παραμείνουμε σε επαγρύπνηση ενάντια στις δυνάμεις του μίσους και του αντισημιτισμού που το δημιούργησαν και εξακολουθούν να επιμένουν σήμερα» αναφέρει ο πρόεδρος του CBS Τζορτζ Τσικς. «Το να ακούμε απευθείας από τους επιζώντες τοποθετεί τις φρικαλεότητες που βίωσαν στο επίκεντρο και θα πρέπει να μας εμπνεύσει να πολεμήσουμε ενάντια σε κάθε μορφή μίσους και φανατισμού στο μέλλον» τόνισε.

