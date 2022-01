Είναι ένα από τα θέματα που «καίει» τις τελευταίες ημέρες στη Βαρκελώνη. Παρότι ο ίδιος ο Ντεμπελέ φέρεται να θέλει να συνεχίσει στην Μπαρτσελόνα, ο ατζέντης του Μούσα Σισοκό έχει τραβήξει στα άκρα την υπόθεση, με αποτέλεσμα οι «μπλαουγκράνα» να τον τοποθετούν στην transfer list τους.

Μάλιστα, ο ατζέντης του Γάλλου βρέθηκε πριν από μερικά 24ωρα στη Βαρκελώνη, με τους Ισπανούς να αναφέρουν πως πρόκειται να γίνουν νέες επαφές με την Μπαρτσελόνα, ώστε να γίνει μία τελευταία προσπάθεια.

Ωστόσο, ο Σισοκό μάλλον δεν υπολόγισε στις κάμερες των Ισπανών που τον περίμεναν στο αεροδρόμιο της Βαρκελώνης… Και… πιάστηκε να τον καλεί στο τηλέφωνο ο Λεονάρντο της Παρί Σεν Ζερμέν! Συγκεκριμένα, το El Chiringuito κατάφερε να βγάλει μια τρομερή λήψη στην οποία φαίνεται να χτυπάει το τηλέφωνο του ατζέντη του Ντεμπελέ και να τον καλεί ο τεχνικός διευθυντής της Παρί! Ο λόγος της κλήσης θα φανεί λογικά σύντομα…

🚨 Ousamane Dembélé’s 🇫🇷 agent received the call from «LEONARDO PSG» as soon as he arrived in Barcelona.👀 #Barca #PSG

📸 @elchiringuitotv pic.twitter.com/HgngyOdrJk

— Football Transfers (@Transferzone00) January 26, 2022