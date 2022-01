Σκόρπιες σκέψεις και διάσπαρτες απορίες για το lifestyle των ερωτικών περιπτύξεων που αφορούν το #Μetoo και άτομα της μιντιακής σφαίρας προσγειώνονται καθημερινά στις ζωές μας. Με το ιδιωτικό των ηδονών και των απολαύσεων ολοένα να εκπίπτει σε «δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος» υλικό. Με τους θεατές, ακροατές, χρήστες social media να εθίζονται σε ανοίκειο μπανιστήρι μίας κατάπτυστης πορνογραφίας. Τελεία και ο νοών/νοήσασα, νοείτω.

Ομως τόσος λόγος για το σεξ έχει και συνέπειες. Μήπως να δούμε ότι η ερωτική συμπεριφορά ακολουθεί τις «διδαχές» των στερεοτυπικών σκηνών από ταινίες πορνό που σκηνοθέτησαν λευκοί μεσήλικες άνδρες και τις οποίες οι θεατές τους μιμούνται ασύστολα; Σε αυτά τα κλισέ του κυριαρχικού αρσενικού με ασίγαστη ορμή στη γενετήσια περιοχή του, να προσθέσουμε την αμφιλεγόμενη συναισθηματική ωριμότητά τους μέσω του υμνολόγιου για sex drugs & rock n’ roll των golden boys που προώθησαν εγχώρια ανδρικά περιοδικά και ταινίες του Χόλιγουντ;

Οι άκαμπτοι κανόνες φύλου έχουν επιβληθεί από την πατριαρχία: τα Αλφα θηλυκά θέλουν Αλφα αρσενικά, θα παραδεχτεί με ειλικρίνεια η νεαρή φιλόσοφος Αμια Σρινιβάσαν, καθηγήτρια κοινωνικής και πολιτικής θεωρίας στο All Souls College της Οξφόρδης. Η Σρινιβάσαν είναι ήδη περίπτωση από μόνη της. Πρόκειται για το νεαρότερο άτομο, την πρώτη γυναίκα, αλλά και το πρώτο μη λευκό άτομο που κατέχει τη συγκεκριμένη έδρα στην Οξφόρδη. Με τα δοκίμιά της στο βιβλίο της «The right to sex» προσφέρει μία άλλη ματιά στην πολιτική κριτική της επιθυμίας θίγοντας θέματα σχετικά με την πορνογραφία, το σεξ και τη συναίνεση, την απελευθέρωση των γυναικών, την εργασία στον χώρο του σεξ, τις σχέσεις μαθητών – καθηγητών, τη σχέση του βιασμού και της φυλετικής καταπίεσης.

Εκείνη λοιπόν θα επισημάνει πως για λόγους καλής πολιτικής, αντιμετωπίζουμε τις προτιμήσεις των άλλων «ως ιερές: δικαίως είμαστε επιφυλακτικοί σχετικά με το τι θέλουν πραγματικά οι άνθρωποι ή τι θα ήθελε κάποια εξιδανικευμένη εκδοχή τους. Και μετά εμφανίζεται ο αυταρχισμός. Αυτό ισχύει, κυρίως, στο σεξ, όπου οι επικλήσεις πραγματικών ή ιδανικών επιθυμιών έχουν χρησιμοποιηθεί από καιρό ως κάλυψη για τον βιασμό γυναικών και ομοφυλόφιλων ανδρών. Αλλά το γεγονός είναι ότι οι σεξουαλικές μας προτιμήσεις μπορούν και αλλάζουν, μερικές φορές υπό τη λειτουργία της δικής μας θέλησης – όχι αυτόματα, αλλά ούτε και απίθανα».