Με το ένα πόδι εκτός Βαρκελώνης φαίνεται πως είναι ο Ουσμάν Ντεμπελέ. Παρότι πριν από έναν μήνα όλα έδειχναν deal μεταξύ της Μπαρτσελόνα και του Γάλλου, ο ατζέντης του ποδοσφαιριστή τα… τίναξε όλα στον αέρα και πλέον ο 23χρονος βρίσκεται μια ανάσα από το «αντίο».

Κάτι, που σύμφωνα και με τον ίδιο τον Τσάβι, ενδέχεται να γίνει πιο σύντομα από ότι περίμεναν όλες οι πλευρές. Ο Ισπανός τεχνικός των «μπλαουγκράνα» μίλησε για την υπόθεση και ξεκαθάρισε πως το θέμα δεν έχει λυθεί και εφόσον ο Ντεμπελέ δεν ανανεώσει μέσα στις επόμενες ημέρες, τότε η Μπαρτσελόνα θα τον πουλήσει μέσα στον μήνα!

«Είμαστε σε δύσκολη θέση. Δεν έχει παρθεί καμία απόφαση. Ο Ντεμπελέ μου έχει πει ότι θέλει να μείνει, αλλά δεν έχουμε καμία εξέλιξη. Η ομάδα μου έχει αναφέρει πως είτε θα ανανεώσει, είτε θα αποχωρήσει άμεσα».

Xavi: «Dembélé tells me that he wants to renew, that he wants to continue..I have been clear: Either he renews or a way out is found because in the end we have to decide in the interests of the club” #Transfers 🇫🇷

