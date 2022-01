Μετά την παραλαβή του ιδιαίτερου βραβείου που ετοίμασε η FIFA για τον Κριστιάνο Ρονάλντο, εκείνος αποκάλυψε μέχρι πότε θέλει να παίζει ποδόσφαιρο.

Συγκερκιμένα, η FIFA τον βράβευσε για την ασύλληπτη επίδοση του με τα 115 γκολ σε επίπεδο εθνικών ομάδων και απ’ ότι φαίνεται ο «CR7» θέλει να βελτιώσει ακόμα περισσότερο αυτό τον αριθμό, καθώς όπως είπε θέλει να σνυνεχίσει να αγωνίζεται για 4-5 χρόνια ακόμα.

«Πλησιάζω στα 37 όμως υπάρχει ακόμα το κίνητρο και η όρεξη για δουλειά. Δουλεύω πολύ σκληρά και όταν προσέχεις το σώμα σου, τότε εκείνο θα σου το ανταποδώσει όταν έρθει η ώρα.

Όταν με ρωτούν πόσα χρόνια ακόμα θα μπορούσα να συνεχίσω να παίζω, απαντάω συνήθως ότι θέλω άλλα 4-5 χρόνια, γιατί όλα είναι θέμα μυαλού και νοοτροπίας».

Cristiano Ronaldo: «The people sometimes ask me how many more years i’m going to play, and I say I hope to play four, five more years. It’s all about mentally.» #mulive [@SkySportsNews] pic.twitter.com/eFJXtlEgwF

