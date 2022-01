Παίκτης της Ρόμα ως το τέλος της σεζόν θα είναι ο Έινσλι Μέιτλαντ Νάιλς.

Ο Άγγλος πολυθεσίτης, ο οποίος μέχρι πρότινος αγωνιζόταν στην Άρσεναλ, παραχωρήθηκε δανεικός στους Ρωμαίους, μετά από διαπραγματεύσεις των δύο ομάδων.

Ο Ζοσέ Μουρίνιο ήθελε πολύ τον 24χρονο μέσο, κυρίως για την ενίσχυση του κέντρου της ομάδας, με τον ίδιο να έχει παραπονεθεί αρκετές φορές από την αρχή της χρονιάς ότι οι «τζιαλαρόσι» δεν διαθέτουν το απαραίτητο βάθος στο ρόστερ.

Τη φετινή σεζόν, ο Μέιτλαντ Νάιλς είχε καταγράψει 8 συμμετοχές με τους «κανονιέρηδες» στη Premier League, εκ των οποίων μόλις οι δύο ήταν ως βασικός.

Ως είθισται, η Ρόμα ανακοίνωσε τον παίκτη μαζί με την φωτογραφία εξαφανισμένων παιδιών.

🐺 𝐃𝐄𝐀𝐋 🤝 𝑪𝑶𝑴𝑷𝑳𝑬𝑻𝑬 🐺

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Ainsley Maitland-Niles 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿

👋 Welcome to the Giallorossi! 🇮🇹

This month we are once again supporting @ICMEC_official and its affiliates, to help search for missing children around the world.

Information & awareness can reunite families. ❤️ pic.twitter.com/FJCfWFlQls

— AS Roma English (@ASRomaEN) January 8, 2022