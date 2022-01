Ο Αντόνιο Ρούντιγκερ έχει εκφράσει την επιθυμία του να παραμείνει στην Τσέλσι και μετά το προσεχές καλοκαίρι, όπου ολοκληρώνεται το συμβόλαιο του.

Ωστόσο, οι νέοι όροι που του προσφέρουν οι Λονδρέζοι δεν τον ικανοποιούν με αποτέλεσμα να μην έχει βρεθεί ακόμα η χρυσή τομή μεταξύ τους.

Σύμφωνα με την ισπανική «Marca» η Τσέλσι έκανε πρόταση ύψους 2,3 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως στον 28χρονο κεντρικό αμυντικό αλλά η συγκεκριμένη πρόταση δεν ήταν αρκετή για τον Ρούντιγκερ, ο οποίος ζήτησε διπλασιασμό του ποσού για να μείνει στην Τσέλσι.

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα η Ρεάλ Μαδρίτης ξεκίνησε διαπραγματεύσεις με τον 28χρονο και φέρεται να κατέληξαν σε συμφωνία, ενώ ο Ρούντιγκερ φέρεται να ζήτησε περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο.

