Αδιανόητες εικόνες ήρθαν στη δημοσιότητα από την φιλοζωική οργάνωση PETA στις οποίες φαίνεται η βίαιη θανάτωση ζώων από μεγάλους οίκους μόδας με σκοπό να φτιάξουν τσάντες και πορτοφόλια.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας New York Post μέλη της PETA μπήκαν κρυφά σε σφαγεία ερπετών στην Ινδονησία και αυτό που αντίκρισαν είναι σοκαριστικό.

Βίντεο που έχει ανέβει στην ιστοσελίδα της εφημερίδας αλλά και τα social media της PETA δείχνει εργάτες να μαχαιρώνουν ερπετά μέχρι να τα σκοτώσουν, να βασανίζουν σαύρες βυθίζοντάς τες σε μπανιέρα με νερό όταν τους έχουν δέσει τα πόδια και κόβουν το κεφάλι στα φίδια.

«Λόγω της μοναδικής τους φυσιολογίας, οι σαύρες και τα φίδια δεν πεθαίνουν ακαριαία μετά τον αποκεφαλισμό και ο εγκέφαλός τους μπορεί να παραμείνει ικανός να αισθάνεται τον πόνο για περισσότερα από 30 λεπτά», επισημαίνει σε ανακοίνωσή της η PETA. Τα σχετικά βίντεο απεικονίζουν δύο περιπτώσεις στις οποίες τα κεφάλια των ερπετών συνέχισαν να κινούνται μετά τον αποκεφαλισμό τους.

«Έχουμε τεκμηριωμένα στοιχεία που αποδεικνύουν τις σκληρές μεθόδους θανάτωσης των ερπετών», λέει η Άσλει Μπερν μιλώντας στην εφημερίδα «New Υork Post, «αλλά αυτή είναι η πρώτη φορά που μπορούμε να αποκαλύψουμε πώς θανατώνονται. Αυτές οι σκηνές είναι βγαλμένες από ταινία τρόμου» αναφέρει η PETA.

H οργάνωση την περασμένη Δευτέρα έστειλε επιστολές στους επικεφαλής των πολυτελών ομίλων «LVMH» –στην οποία ανήκει η «Louis Vuitton»– και της Kering, που έχει την «Gucci».

Από την πλευρά του, ο όμιλος «LVMH» ανέφερε: «Η LVMH σέβεται όλες τις απόψεις και τις ευαισθησίες σχετικά με τη χρήση πρώτων υλών με βάση τα ζώα και υποστηρίζουμε καθώς και συμμετέχουμε ενεργά στις προσπάθειες του κλάδου να επιτύχει τις καλύτερες δυνατές πρακτικές. Πρόθεσή μας είναι να παρέχουμε στους πελάτες ένα προϊόν που έχει κατασκευαστεί με τον πιο υπεύθυνο και ηθικό τρόπο».

Ο όμιλος Kering από την πλευρά του δήλωσε: «Αν και έχουμε λάβει πολύ σοβαρά υπόψη αυτούς τους ισχυρισμούς, δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο όμιλος Kering συνδέεται άμεσα ή έμμεσα με αυτό το σφαγείο ή αυτές τις πρακτικές. Τέτοιες πρακτικές απαγορεύονται αυστηρά από τα πρότυπα καλής μεταχείρισης των ζώων από τον όμιλο Kering».

Tell @Gucci to stop selling exotic skins now: https://t.co/IRHEF3B9Ya pic.twitter.com/XubJBbr077

BREAKING: A PETA Asia investigation reveals lizards’ agonizing deaths in Indonesia to make bags and belts for @Gucci —help stop this!

BREAKING: A PETA Asia investigation reveals snakes’ agonizing deaths in Indonesia to make leather purses and shoes for Louis Vuitton’s parent company—help stop this!

Tell @LVMH to drop exotic skins from @LouisVuitton and its other brands right now: https://t.co/qCq1lREETA pic.twitter.com/1Lblg4Kkvy

— PETA Asia (@PETAAsia) December 17, 2021