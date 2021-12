Ομάδα που κερδίζει (και παίζει καλά), δεν αλλάζει. Αυτό το παλιό ποδοσφαιρικό κλισέ ακολουθεί και ο Πέδρο Μαρτίνς. Ο οποίος για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι στο πρωτάθλημα, αποφάσισε να μην προχωρήσει σε αλλαγές. Επιλέγοντας να ξεκινήσει και κόντρα στη Λαμία την ίδια 11άδα που είχε παρατάξει κόντρα σε Αρη και Ατρόμητο.

Συγκεκριμένα, ο Μαρτίνς επέλεξε κάτω από τα δοκάρια τον Βατσλίκ. Δεξιά στην άμυνα θα ξεκινήσει ο Λαλά, αριστερά ο Ρέαμπτσιουκ και στο κέντρο οι Σισέ και Παπασταθόπουλος.

Στη μεσαία γραμμή ο Γιαν Εμβιλά με τον Ανδρέα Μπουχαλάκη θα πάρουν θέση πίσω από τον Αγκιμπού Καμαρά, ενώ για τα δύο άκρα της επίθεσης επελέγησαν οι Ρόνι Λόπες και Γιώργος Μασούρας. Με την κορυφή της επίθεσης, βεβαίως, να… ανήκει στον πρώτο σκόρερ του Ολυμπιακού και 2ο του πρωταθλήματος, Γιουσέφ Ελ Αραμπί.

Αναλυτικά οι 11 που επέλεξε ο Πέδρο Μαρτίνς: Βατσλίκ, Λαλά, Σωκράτης, Σισέ, Ρέαμπτσιουκ, Εμβιλά, Μπουχαλάκης, Αγκιμπού Καμαρά, Μασούρας, Λόπες, Ελ Αραμπί.

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον ΠΑΣ Λαμία! / Our line-up for today’s match against PAS Lamia! 🔴⚪️#Olympiacos #slgr #OLYLAM #Football #FootballGame #LineUp pic.twitter.com/emKr3ocOlb

— Olympiacos FC (46🏆) (@olympiacosfc) December 19, 2021