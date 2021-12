Η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε με 4-1 της Κλαμπ Μπριζ για την τελευταία αγωνιστική του Champions League με πρωταγωνιστές τους Κιλιάν Εμπαπέ και Λιονέλ Μέσι.

Λίγες ημέρες μετά την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας για 7η φορά στην καριέρα του, ο Αργεντινός ξεπέρασε κατέρριψε ακόμη ένα σπουδαίο ρεκόρ.

Με τα δύο γκολ που σημείωσε στο αποψινό ματς, έφτασε τα 758 σε επίσημα παιχνίδια στην καριέρα του σε όλες τις διοργανώσεις και προσπέρασε τον θρυλικό Πελέ, σύμφωνα με την RSSSF.

Πλέον, απέχει ένα μακριά από τον Τσεχοσλοβάκο, Γιόσεφ Μπίτσαν, ενώ στην πρώτη θέση βρίσκεται ο Κριστιάνο Ρονάλντο με 801.

Lionel Messi has surpassed Pele in career goals (758). He scored a brace tonight against Club Brugge. pic.twitter.com/n7p5lR0zmE

— Barça Universal (@BarcaUniversal) December 7, 2021