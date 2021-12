«Τσίμι» έτοιμος για ακόμη μία εμφάνιση με τη φανέλα της Λίβερπουλ.

Ο έλληνας αριστερός μπακ αναμένεται να πάρει και πάλι φανέλα βασικού από τον Γιούργκεν Κλοπ και να δώσει το «παρών» στο παιχνίδι με τη Μίλαν για την 6η και τελευταία αγωνιστική των ομίλων του Champions League.

Σύμφωνα με τη Liverpool Echo, ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού θα ξεκινήσει το παιχνίδι με τους Ροσονέρι και έτσι θα έχει την τρίτη του συνεχόμενη συμμετοχή στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση ως βασικός, μετά τα παιχνίδια με Ατλέτικο και Πόρτο στο «Άνφιλντ».

Εκτός από τον «Τσίμι», ο Κλοπ αναμένεται να δώσει ευκαιρίες και σε άλλους ποδοσφαιριστές, καθώς η Λίβερπουλ έχει ήδη κλειδώσει την πρωτιά στον όμιλο, με τον Γερμανό να σκέφτεται να βάλει τους Κονατέ, Γουίλιαμς και Μόρτον.

🚨 NEW: Liverpool are expected to field a much-changed side on Tuesday when they take on AC Milan, with the likes of Kostas Tsimikas, Ibrahima Konate, Neco Williams and teenage midfielder Tyler Morton among those vying for a start. #awlive [liverpool echo] pic.twitter.com/KabDCtlQGp

— Anfield Watch (@AnfieldWatch) December 6, 2021