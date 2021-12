Αν κάποιος ήθελε να δει πως θα αντιδράσει ο Ολυμπιακός μετά την εντός έδρας ήττα του στο «αιώνιο» ντέρμπι, τότε απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο πήρε τις απαντήσεις που έψαχνε. Με μια ιστορική εμφάνιση, οι ερυθρόλευκοι φόρεσαν το καλύτερό τους κοστούμι και έκαναν σμπαράλια την ομάδα της Λομβαρδίας, επικρατώντας με 93-72 μέσα στο «Mediolanum Forum».

Παίκτης που να υστέρησε δεν υπήρξε, ωστόσο αυτός που έκανε τη διαφορά και ανταμείφθηκε για τη δουλειά που «ρίχνει» καθημερινά ήταν ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης. Ο 28χρονος γκαρντ είναι πάντα εκεί όταν τον χρειάζεται η ομάδα και χθες αποφάσισε να βγει μπροστά και να δώσει τον ρυθμό και στους υπόλοιπους. Ένας παίκτης που θα ήθελε να έχει κάθε προπονητής και αν κάποιος αμφιβάλλει, ας ρωτήσει τον Γιώργο Μπαρτζώκα. Ο Έλληνας τεχνικός ξέρει πως όταν γυρίσει προς τον πάγκο του θα τον δει πάντα έτοιμο να μπει στο παρκέ και να κάνει ό,τι του ζητηθεί. Δεν θα υπερβάλλει, δεν θα κάνει το κάτι παραπάνω, θα βοηθήσει όμως ξεπερνώντας πολλές φορές τον ίδιο του τον εαυτό.

Κάτι τέτοιο συνέβη και στο Μιλάνο, με τον Λαρεντζάκη να παίρνει το «όπλο« και να «βομβαρδίζει» το αντίπαλο καλάθι. Από τα 18 τρίποντα του Ολυμπιακού, τα πέντε προέκυψαν από τα χέρια του, ενώ οι 18 πόντοι αποτελούν προσωπικό ρεκόρ στη διοργάνωση. Μια εμφάνιση που του χρωστούσε η τύχη και η μοίρα για έναν παίκτη που αγωνίζεται για δεύτερη μόλις χρονιά στην EuroLeague, αλλά με το παιχνίδι του είναι σαν να έχει «φάει» με το κουτάλι τα ευρωπαϊκά παρκέ. Παράλληλα με τους πόντους πρόσθεσε 2 ριμπάουντ, τελειώνοντας με μηδέν λάθη τον αγώνα, ενώ όσο βρισκόταν μέσα στις τέσσερις γραμμές, ο Ολυμπιακός προηγούνταν με 17 πόντους.

28 year old 🇬🇷 Giannoulis Larentzakis of 🇬🇷 Olympiacos Piraeus was MVP of the 2021-22 #EuroLeague Regular Season Round 12 game against 🇮🇹 AX Armani Exchange Milan: 🏀18 PTS

🏀3 2ND CHANCE PTS

🖐️2 REB

🤦0 TOV

💪16 PIR

➕17 +/-

⏰16.9 MIN pic.twitter.com/jhxM3KCa8z — Darius Garuolis (@DariusGaruolis) November 26, 2021

Ένας Ολυμπιακός «όνειρο»

Ούτε ο πιο αισιόδοξος φίλος του Ολυμπιακού δεν θα μπορούσε να φανταστεί το τι θα συνέβαινε στο παρκέ του «Mediolanum Forum». Οι ερυθρόλευκοι μπήκαν από το ξεκίνημα με το μαχαίρι στα δόντια και σταμάτησαν μόνο μετά τη συμπλήρωση και των 40 λεπτών. Το τελικό 93-72 τα λέει όλα, με τους αριθμούς να αποδεικνύουν την απόλυτη υπεροχή των Πειραιωτών στοο παιχνίδι.

Ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος σε όλες τις στατιστικές κατηγορίες απέναντι στην Αρμάνι, καθώς πέραν των πόντων είχε μεγαλύτερη συγκομιδή σε ριμπάουντ (33-31), ασίστ (19-15), αξιολόγηση (106-67), εύστοχα τρίποντα (18-9), εύστοχες βολές (17-11) και κερδισμένα φάουλ (21-19), είχε ένα λιγότερο λάθος (9-10), ενώ ήταν στα ίδια όσον αφορά τα κλεψίματα (2-2) και τις τάπες (3-3).

In 2021-22 #EuroLeague Round 12, 🇬🇷 Olympiacos Piraeus led or tied 🇮🇹 Milan in the following categories: 🏀Points 93-72

🖐️Rebounds 33-31

🤝Assists 19-15

🦝Steals 2-2

🛑Blocks 3-3

💪PIR 106-67

🤦Turnovers 9-10

🎯3FGs Made 18-9

🎯FTs Made 17-11

🙋Fouls Drawn 21-19 — Darius Garuolis (@DariusGaruolis) November 26, 2021

Από τα παραπάνω, αυτά που αξίζει να κρατήσουμε είναι φυσικά η αποδοτικότητα πίσω από τα 6,75, με τα 18 τρίποντα να αποτελούν την καλύτερη επίδοση στην ιστορία του συλλόγου στην EuroLeague, ενώ με εξαίρεση την πρεμιέρα απέναντι στην Μπασκόνια, έκτοτε έχει περισσότερα κερδισμένα φάουλ σε κάθε παιχνίδι από τον εκάστοτε αντίπαλό του, κατέχοντας το τέταρτο μεγαλύτερο σερί στη διοργάνωση.

In 2021-22 #EuroLeague Regular Season Round 12, 🇬🇷 Olympiacos Piraeus made 18 3FGs which is the highest value in Olympiacos’ history. 🔹2021-22 RS R12: 18 (W)👈

🔹2020-21 RS R17: 16 (W)

🔹2016-17 RS R04: 16 (W)

🔸2020-21 RS R16: 15 (L) — Darius Garuolis (@DariusGaruolis) November 26, 2021

Longest streaks in #EuroLeague where a team drawn more fouls than opponents: 2020-21 🇹🇷 Efes 12 games

2007-08 🇪🇸 Unicaja 12 games

2004-05 🇷🇺 CSKA 12 games

2021-22 🇬🇷 Olympiacos 11👈

2017-18 🇪🇸 Unicaja 11

2015-16 🇪🇸 Real 11

2014-15 🇹🇷 Galatasaray 11

2000-01 🇮🇹 Fortitudo 11 https://t.co/nXnBmgEMqI — Darius Garuolis (@DariusGaruolis) November 26, 2021

Παράλληλα, για 3η φορά τη φετινή σεζόν ο Ολυμπιακός επικράτησε με τουλάχιστον 20 πόντους διαφορά σε έναν αγώνα (93-72, +21) μετά τις Μπασκόνια (75-50) και Μονακό (86-65), φτάνοντας έτσι συνολικά τα 49 παιχνίδια, επίδοση που τον φέρνει πίσω από ΤΣΣΚΑ Μόσχας (87), Μπαρτσελόνα (80), Μπασκόνια (68) και Ρεάλ Μαδρίτης (64).

Number of #Euroleague games won by at least 20 points: 🇷🇺 CSKA 87 games

🇪🇸 Barca 80

🇪🇸 Baskonia 68

🇪🇸 Real 64

🇬🇷 Olympiacos 49 https://t.co/zenHfrR1qp — Darius Garuolis (@DariusGaruolis) November 26, 2021

Ο «δήμιος» Πρίντεζης

Ο Γιώργος Πρίντεζης θα έχει μόνο καλές αναμνήσεις απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο, οι οποίες ενισχύθηκαν όχι μόνο από τη νίκη του Ολυμπιακού αλλά και από το δικό του προσωπικό επίτευγμα. Ο αρχηγός των ερυθρόλευκων τελείωσε τον αγώνα με 7 πόντους, οι οποίοι ήταν αρκετοί για να τον φέρουν στην πρώτη θέση των σκόρερ με τους περισσότερους πόντους κόντρα στην ομάδα της Λομβαρδίας.

Ο Πρίντεζης είχε 205 μπαίνοντας στο παιχνίδι, αλλά με το πρώτο του καλάθι ξεπέρασε τον Ντε Κολό που είχε 206, με τη τελική του συγκομιδή να τον φέρνει στους 212.

In 2021-22 #EuroLeague Regular Season Round 12, 🇬🇷 Georgios Printezis of 🇬🇷 Olympiacos Piraeus scored 7 points and became the lead scorer against AX Armani Exchange Milan in #EuroLeague with 212 total points, overtaking 🇫🇷 Nando De Colo with 206 total points. pic.twitter.com/zWJoXHyx8Z — Darius Garuolis (@DariusGaruolis) November 27, 2021

Όλο και πιο κοντά στα playoffs

Κάθε νίκη που κάνει ο Ολυμπιακός τον φέρνει όλο και πιο κοντά στην επιστροφή του στα playoffs της EuroLeague, που είναι ο βασικός στόχος για τη φετινή σεζόν. Με ρεκόρ 8-4 ισοβαθμεί με την Αρμάνι Μιλάνο και τη Ζενίτ, όντας ταυτόχρονα δύο νίκες μακριά από την κορυφή, με το πρόγραμμα που ακολουθεί να του δίνει την ευκαιρία να διατηρηθεί ψηλά στην κατάταξη.

Αν υποθέσουμε πως η είσοδος στην πρώτη οχτάδα θα κριθεί στις 18 νίκες, τότε οι ερυθρόλευκοι θα χρειαστεί να κερδίσουν το 45% των αγώνων που υπολείπονται, με τις Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης να χρειάζονται μικρότερο ποσόστο (36%).