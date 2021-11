Τις τελευταίες ώρες κάνει τον γύρο των social media βίντεο που δείχνει την πρωθυπουργό της Νέας Ζηλανδίας Τζασίντα Άρντερν να διακόπτει την ενημέρωση για τον κοροναϊό, αφού έπρεπε να βάλει την κορούλα της για ύπνο. Το τριών ετών κοριτσάκι διέκοψε την μαμά του, ενώ εκείνη ήταν live σε εκπομπή και εξηγούσε τα νέα μέτρα που ανακοίνωσε η κυβέρνησή της.

Η μικρή Neve ακούγεται εκτός πλάνου να φωνάζει «μανούλα», με την πρωθυπουργό της Νέας Ζηλανδίας να της απαντάει: «Έπρεπε να είσαι στο κρεβάτι σου γλυκιά μου. Πήγαινε στο κρεβάτι σου και θα έρθω να σε δω σε λίγο. Η νταντά θα σε πάει στο κρεβάτι σου».

Η περίοδος της τηλεργασίας είναι γεμάτη από ανάλογα περιστατικά, καθώς μητέρες που δουλεύουν στο σπίτι έχουν να αντιμετωπίσουν συχνά τέτοια αναπάντεχα συμβάντα σε απευθείας σύνδεση.

Sweet moment Jacinda Ardern is interrupted by her daughter during live Covid update https://t.co/j7a6c14HA2

— The Independent (@Independent) November 9, 2021