Όλο και πιο κοντά στο απόλυτο όνειρο ο Λιονέλ Μέσι. Σύμφωνα με νέο δημοσίευμα, ο Αργεντινός σούπερ σταρ θα είναι ο μεγάλος νικητής της Χρυσής Μπάλας για τη σεζόν 2020/21!

Όπως αποκαλύπτει το έγκυρο πορτογαλικό Μέσο, RTP Desporto, ο pulga θα είναι ο άνθρωπος που θα σηκώσει και πάλι το μεγαλύτερο ατομικό βραβείο του πλανήτη και μάλιστα φέρεται να έχει ήδη ενημερωθεί από το γαλλικό περιοδικό, France Football, που δίνει το βραβείο.

Όπως αναφέρεται, ο 34χρονος έχει δώσει και την καθιερωμένη συνέντευξη και απλώς περιμένει την 29η του Νοέμβρη, όταν και θα παραλάβει και επίσημα την 7η Χρυσή Μπάλα της καριέρας του…

❗️BREAKING: Leo Messi is the winner of the 2021 Ballon d’Or.

Messi was told this week by France Football that he has won his legendary 7th Ballon d’Or.

Messi will be handed the award the 29th of November in Théâtre du Châtelet in Paris.

Well deserved. 7⃣👏 pic.twitter.com/hm1AUr942b

— mx (@MessiMX30i) November 5, 2021