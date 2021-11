Στην Ελλάδα βρίσκεται η Γερμανίδα καλλονή Χάιντι Κλουμ. Η παρουσιάστρια του γερμανικού Next Top Model (Germany’s Next Topmodel) επισκέφθηκε τη χώρα μας για τα γυρίσματα του ριάλιτι. Πριν από λίγη ώρα, ο φωτογραφικός φακός του okmag την απαθανάτισε στο κέντρο της Αθήνας.

Το project του Next Top Model που ξεκίνησε η Τάιρα Μπανκς είναι πολύ διαδεδομένο στο εξωτερικό και το γερμανικό Next Top Model με τη Χάιντι Κλουμ είναι ένα από τα πιο δημοφιλή τηλεοπτικά προγράμματα. Η Γερμανίδα σταρ είναι παρουσιάστρια του Next Top Model της Γερμανίας από το 2006 έως σήμερα.

Τα γυρίσματα του ριάλιτι στην Ελλάδα ξεκίνησαν και η Χάιντι Κλουμ εμφανίστηκε στο Ζάππειο με ένα εντυπωσιακό neon πορτοκαλί σύνολο. Η Χάιντι Κλουμ επένδυσε σε αυτήν την εμφάνιση στη μονοχρωμία και ολοκλήρωσε το outfit της με μεγάλα γυαλιά ηλίου. Η ίδια ήταν, μάλιστα, ιδιαίτερα ανανεωμένη και μαυρισμένη.

Μια μέρα πριν, έκανε και μια άκρως αποκαλυπτική ανάρτηση στα social media. Η γνωστή παρουσιάστρια και μοντέλο μας έδειξε τις τέλειες αναλογίες της ποζάροντας ημίγυμνη στο κρεβάτι. Και τοποθέτησε μάλιστα και ένα πιάτο με ένα κομμάτι τάρτας στο επίμαχο σημείο.