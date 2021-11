Αντίστροφα για το μεγάλο παιχνίδι με την Άιντραχτ (19:45) μετρά όλος ο οργανισμός του Ολυμπιακού, καθώς οι Ερυθρόλευκοι θέλουν να πάρουν… εκδίκηση για την ήττα στη Φρανκφούρτη και να επιστρέψουν και πάλι στην κορυφή του ομίλου.

Ο Πέδρο Μαρτίνς και οι ποδοσφαιριστές του θα μπορούν να υπολογίζουν και απόψε στον κόσμο της ομάδας, ο οποίος αναμένεται να κάνει αισθητή την παρουσία του στο Καραϊσκάκη και να «σπρώξει» τους Ερυθρόλευκους πιο κοντά στη νίκη, που θα φέρει την ομάδα μια ανάσα μακριά από τους «16» του Europa League.

Με μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ολυμπιακός έδειξε πως περιμένει με ανυπομονησία τους φιλάθλους του στο «κάστρο» του, για να ζήσουν μαζί ακόμη μία μαγική ευρωπαϊκή βραδιά.

Μαζί σας, στο «κάστρο» μας, οι ευρωπαϊκές νύχτες είναι μαγικές! Πάμε Ολυμπιακέ! / Together with you, in our «castle», the European nights are magical! Let’s go OLYMPIACOS! 🏰🔴⚪🤜🏼🤛🏼#Olympiacos #UEL #OLYSGE #Fans #WeKeepOnDreaming pic.twitter.com/mF9snnRB4H

— Olympiacos FC (46🏆) (@olympiacosfc) November 4, 2021