Ένα βήμα πίσω, σε μία ένδειξη αποκλιμάκωσης της κρίσης στις σχέσεις Δύσης – Τουρκίας, μετά την απόφαση του Ερντογάν να απελάσει δέκα πρέσβεις συμμαχικών χωρών, επειδή ζήτησαν την αποφυλάκιση του ακτιβιστή Οσμάν Καβαλά, έκαναν οι πρεσβείες τεσσάρων χωρών.

Συγκεκριμένα, οι πρεσβείες των ΗΠΑ, Καναδά, Ολλανδίας και Νέας Ζηλανδίας εξέδωσαν ανακοίνωση, στην οποία επισημαίνουν ότι συνεχίζουν να τηρούν το Άρθρο 41 της Σύμβασης της Βιέννης για τις Διπλωματικές Σχέσεις, περί μη ανάμειξης στις εσωτερικές υποθέσεις των χωρών στις οποίες φιλοξενούνται.

Η ανάρτηση της αμερικανικής πρεσβείας στην Άγκυρα:

Η ανάρτηση της προσβείας του Καναδά:

In response to questions regarding the Statement of October 18, Canada notes that it maintains compliance with Article 41 of the Vienna Convention on Diplomatic Relations.

