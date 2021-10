Θύελλα αντιδράσεων έχει ξεσηκώσει η εντολή του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να κηρυχθούν ανεπιθύμητοι (personae non gratae) 10 πρέσβεις στην Τουρκία που ζήτησαν την αποφυλάκιση του Τούρκου ακτιβιστή, Οσμάν Καβαλα.

Οι αντιδράσεις προέρχονται τόσο από τις ενδιαφερόμενες χώρες όσο και από την εσωτερική πολιτική σκηνή.

Υπενθυμίζεται ότι δέκα πρεσβευτές από τον Καναδά, τη Δανία, τη Φινλανδία, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ολλανδία, τη Νέα Ζηλανδία, τη Νορβηγία, τη Σουηδία και τις Ηνωμένες Πολιτείες εξέδωσαν στις 18 Οκτωβρίου κοινή δήλωση ζητώντας την άμεση απελευθέρωση του Καβαλά.

Σύμφωνα με το sigmalive, τα τουρκικά ΜΜΕ υποστηρίζουν ότι το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών έκανε μια προσπάθεια επί δύο ημέρες προκειμένου να πείσει τον Ερντογάν να μην προβεί σε αυτή τη δήλωση και εντολή, αλλά ήταν ανεπιτυχής.

Αυτές οι απόψεις παρουσιάστηκαν στον υπουργό Εξωτερικών Μεβλούτ Τσαβούσογλου για να τις μεταφέρει στον Τούρκο πρόεδρο, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες που έγιναν επί δύο ημέρες, ο Ερντογάν δεν έκανε πίσω στην απόφασή του.

Οι περισσότερες από τις 10 χώρες ανέφεραν ότι ακόμη δεν έχουν λάβει επίσημη ειδοποίηση για τους πρέσβεις τους από το τουρκικό ΥΠΕΞ, ενώ τουρκικές διπλωματικές πηγές στην Άγκυρα δηλώνουν ότι δεν έχει σταλεί ακόμη ειδοποίηση στους πρέσβεις για να φύγουν από την Τουρκία.

Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ είπε ότι γνωρίζουν την είδηση και ζήτησε από το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών να διευκρινίσει το θέμα.

Αντίστοιχα το γερμανικό υπουργείο Εξωτερικών αργά χθες το βράδυ ανέφερε ότι «λάβαμε υπόψη τις δηλώσεις και τα νέα του προέδρου Ερντογάν και βρισκόμαστε σε εντατική διαβούλευση με τις άλλες εννέα χώρες».

«Ο πρεσβευτής μας δεν έκανε τίποτα για να δικαιολογεί την απέλασή του», δήλωσε ο εκπρόσωπος της νορβηγικής κυβέρνησης. Ο Τρουντ Μασέιντε πρόσθεσε ότι «θα συνεχίσουμε να καλούμε την Τουρκία να συμμορφωθεί με τα δημοκρατικά πρότυπα και το κράτος δικαίου».

Παρόμοια δήλωση προήλθε κι από τη Σουηδία.

Ο Δανός υπουργός Εξωτερικών δήλωσε επίσης ότι δεν έχει γίνει καμία επίσημη ενημέρωση προς την πρεσβεία τους και ότι βρίσκονται σε επαφή με φιλικές και συμμαχικές χώρες.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Νέας Ζηλανδίας δήλωσε ότι «δεν θα κάνει κανένα σχόλιο χωρίς να λάβει ενημέρωση μέσω των επίσημων καναλιών» και ότι «η Νέα Ζηλανδία δίνει αξία στις σχέσεις της με την Τουρκία».

Από την άλλη, η Κάτι Πίρι, πρώην εισηγήτρια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την Τουρκία, δήλωσε ότι ολόκληρη η ΕΕ πρέπει να στηρίξει τους πρέσβεις που κηρύχθηκαν personae non gratae.

Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε η απάντηση του προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Νταβίντ Σασόλι.

«Η απέλαση δέκα πρεσβευτών είναι ένδειξη της αυταρχικής μετατόπισης της τουρκικής κυβέρνησης. Δεν θα εκφοβιστούμε», έγραψε ο κ. Σασόλι σε ανάρτησή του στο twitter, ζητώντας την απελευθέρωση του Οσμάν Καβαλα.

The expulsion of ten ambassadors is a sign of the authoritarian drift of the Turkish government. We will not be intimidated.

Freedom for Osman Kavala.

— David Sassoli (@EP_President) October 23, 2021