Μια συνέντευξη-ποταμό παραχώρησε σήμερα η Κατερίνα Τσάβαλου στην εκπομπή «Πάμε Δανάη!» και τον δημοσιογράφο Αλέξη Μίχα.

Μιλώντας στην κάμερα του MEGA η ηθοποιός αποκάλυψε τις οικονομικές δυσκολίες που έχει περάσει, την εργασιακή βία που έχει υποστεί, αλλά και τις κρίσεις πανικού που έχει βιώσει.

«Άλλαξα το look μου λόγω της παράστασης “δεν πληρώνω, δεν πληρώνω”. Είμαι πολύ χαρούμενη για αυτή τη συνεργασία», ανέφερε για την αλλαγή στην εξωτερική της εμφάνιση για τη συμμετοχή της στην εμβληματική κωμωδία «Δεν πληρώνω – Δεν πληρώνω» του Ντάριο Φο.

«Η τηλεόραση μου έχει λείψει πάρα πολύ. Πιστεύω όμως ότι απλά δεν είναι η ώρα να με δείτε σε αυτήν», δήλωσε για την απουσία της από την τηλεόραση.

«Σε ριάλιτι δεν θα έπαιρνα μέρος, είμαι κατηγορηματική. Θεωρώ ότι τα ριάλιτι είναι ό,τι πιο ξεφτίλα», τόνισε κατηγορηματικά η κ. Τσάβαλου.

Η ίδια αποκάλυψε πως δέχτηκε κάποιες προτάσεις «μου έχει γίνει πρόταση παλιά για το dancing with the stars και το just the 2 of us».

«Ήθελα από μικρή να ασχοληθώ με την υποκριτική και είμαι ευγνώμων που κάνω τη δουλειά που θέλω και ζω από αυτό», σημείωσε για το επάγγελμα της, νιώθοντας ευλογημένη και τυχερή που κάνει το επάγγελμα που επέλεξε.

Η εργασιακή βία και οι κρίσεις πανικού

«Έχω υποστεί εργασιακή βία. Ήταν ένας από τους ανθρώπους που ακουστήκαν στην αρχή. Σχεδόν δυο χρονιά έπαιζα με κρίσεις πανικού πάνω στη σκηνή εξαιτίας αυτού. Έκανα το σταυρό μου και έλεγα “Πανάγια μου, βοήθησε με”», ανέφερε η ηθοποιός για το εργασιακό εκφοβισμό που έχει βιώσει.

Και συνέχισε «όλα αυτά έπρεπε να ειπωθούν. Είμαι περίεργη να δω τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Η χρονική περίοδος που μου συνέβη ήταν νομίζω το 2015. Με τον σύζυγο μου ευτυχώς δεν είχαμε γνωριστεί όταν συνέβη αυτό. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή μου τότε που σκέφτηκα να φύγω από δουλειά. Οι δικοί μου άνθρωποι ήξεραν τι συνέβαινε. Ο Δημήτρης, όταν του το είπα, φρίκαρε με όλο αυτό».

«Έχω κάνει καταγγελία στο ΣΕΗ για αυτό το περιστατικό. Δεν πιστεύω ότι άργησα να μιλήσω. Τώρα ήταν η ώρα και έγινε όλο αυτό. Εγώ στο τέλος μίλησα στον άνθρωπο αυτόν και εκείνος δεν απάντησε τίποτα. Δεν είδα κανένα ίχνος μεταμέλειας από τους ανθρώπους αυτούς, αρνούνται τα πάντα και αυτό με πειράζει. Μια συγγνώμη…», πρόσθεσε η κ. Τσάβαλου.

«Τις κρίσεις πανικού τις ξεπέρασα με ψυχοθεραπεία», τόνισε για το πώς διαχειρίστηκε και θεραπεύτηκε από τις διαταραχές της.

«Στη δεύτερη καραντίνα ζορίστηκα πολύ επειδή ήμουν μόνο στο σπίτι. Έφτασα στο σημείο να τρελαθώ», δήλωσε για τη δύσκολη περίοδο του εγκλεισμού.

«Εμείς ως ζευγάρι περάσαμε το crash test, άρα καλά πάμε μέχρι στιγμής», τόνισε η ηθοποιός για το σύντροφο της.

«Η μητρότητα με άλλαξε πάρα πολύ. Έχω μια ψυχραιμία που ούτε εγώ δεν το πιστεύω. Από τότε που έγινα μητέρα δεν έχω κλειστοφοβία, γιατί για το παιδί έχεις δύναμη», ανέφερε για το ρόλο της ως μητέρα.

Η προσωπική της ζωή

«Δεν ήμουν ποτέ κατά των δεσμεύσεων. Ήθελα να κάνω οικογένεια, απλά πίστευα ότι δεν θα κάνω. Δεν είμαι στη φάση που κάνουμε προσπάθεια για δεύτερο παιδί», εκμυστηρεύτηκε ηθοποιός.

Η κ. Τσαβάλου μίλησε και για την επιθυμία της να παντρευτεί με το σύντροφό της στην εκκλησία. «Θα ήθελα για την ευλογιά να κάνουμε θρησκευτικό γάμο».

«Είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα που στο σπίτι έχουμε και οι δυο το οικονομικό “κουμάντο”, σημείωσε για την οικονομική διαχείριση στην οικογένεια της.

«Έχω περάσει δύσκολα οικονομικά. Μετρούσα και τα ψιλά. Έπαιρνα ένα γεύμα και το μοίραζα να το φάω. Στην αρχή παράλληλα με την υποκριτική, δούλευα σε γραμματεία, μοίραζα σε super market δείγματα, δούλευα επίσης σε χρυσοχοείο», αποκάλυψε για τις οικονομικές δυσκολίες που έχει βιώσει, ενώ στο παρελθόν δεν είχε διαστάσει να κάνει και άλλες δουλειές για να κερδίσει τα προς το ζην.

