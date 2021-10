Στους πέντε ανέρχονται οι νεκροί από την κατάρρευση, χθες ενός πενταώροφου κτίριο στο θέρετρο Μπατούμι της Γεωργίας. Ο λόγος της μερικής κατάρρευσής του, αποδίδεται σε εργασίες ανακαίνισης που πραγματοποιούνταν σε ένα διαμέρισμα.

Από το κτίριο κατέρρευσαν συγκεκριμένα πέντε όροφοι, καταπλακώνοντας πολλά αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα στον δρόμο μπροστά του, σύμφωνα με την αστυνομία, η οποία ανακοίνωσε χθες το βράδυ ότι ενδέχεται «έως και 15 άνθρωποι να έχουν εγκλωβιστεί στα συντρίμμια».

Επιπλέον, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση της γεωργιανής αστυνομίας, «τα σωστικά συνεργεία έχουν διασώσει δύο πολίτες που εισήχθησαν στο νοσοκομείο και έχουν ανασύρει πέντε πτώματα από τα συντρίμμια».

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, τρεις άνθρωποι έχουν συλληφθεί στο πλαίσιο της έρευνας που ξεκίνησε για το ατυχές περιστατικό.

A seven-storey residential building collapsed on 26 May street in #Batumi.

2 children have been rescued from the debris and no casualties were reported so far. Rescuers are searching for about 7-8 people trapped under the ruins.#PrayForBatumi 😔 pic.twitter.com/Hp3hEfOJGv

— Visioner (@visionergeo) October 8, 2021