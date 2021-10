Ο Καϊρί Ίρβινγκ δεν έχει κάνει το εμβόλιο για τον κοροναϊό, κάτι που έχει αναστατώσει τους Μπρούκλιν Νετς εν όψει της νέας σεζόν του NBA. Ο άσος των «διχτυών» είναι από τους λίγους παίκτες που δεν έχουν εμβολιαστεί αφού, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της λίγκας, πάνω από το 95% των παικτών έχουν κάνει το εμβόλιο.

Να σημειώσουμε ότι με βάση τα μέτρα στη Νέα Υόρκη, ο εκ των ηγετών των Νετς δεν θα μπορεί να αγωνίζεται στα εντός έδρας ματς της ομάδας του. Να τονίσουμε ότι ο Ίρβινγκ θα χάνει σε κάθε ματς που θα απουσιάζει 381 χιλιάδες δολάρια.

Μια ιστοσελίδα «πονηρού» περιεχομένου, το Stripchat, επέλεξε να κάνει μια ιδιαίτερη προσφορά στον Ίρβινγκ για να τον πείσει να εμβολιαστεί και να ενισχύσει την ομάδα του στο 100% για την κατάκτηση του πρωταθλήματος που είναι ο στόχος.

Η συγκεκριμένη ιστοσελίδα προσφέρει στον Ίρβινγκ δωρεάν συνδρομή εφ’ όρου ζωής, αν αυτός αποφασίσει να κάνει το εμβόλιο. Προφανώς, αυτή η κίνηση γίνεται και για λόγους διαφήμισης της ιστοσελίδας που έχει περίπου 600 εκατομμύρια επισκέψεις τον μήνα.

