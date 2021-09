Σε αναβρασμό βρίσκονται εκατοντάδες εργαζόμενοι στην εταιρεία efood αφού άρχισαν να λαμβάνουν, όπως καταγγέλλουν, «τελεσίγραφο» προκειμένου να αποδεχθούν να μετατραπούν σε αυτοαπασχολούμενους, διαφορετικά η σύμβασή τους δεν θα ανανεωθεί.

Σε σχετικό μήνυμα που έλαβαν πολλοί εργαζόμενοι αναφέρεται ότι εάν δεν δεχθούν να εργάζονται ως freelancer με μπλοκάκι ή τίτλο κτήσης αναλαμβάνοντας οι ίδιοι και μόνο τις ασφαλιστικές τους εισφορές, δεν υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης της υπάρχουσας σύμβασης.

«Αγαπητέ Rider, στο πλαίσιο της αύξησης της παραγωγικότητας του στόλου και της ευρύτερης στρατηγικής της εταιρείας, θα θέλαμε να σου προτείνουμε να συμμετάσχεις και εσύ στο σχήμα συνεργασίας freelancing.

Θέλουμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας αλλά με βάση τα παραπάνω και το batch σου (το οποίο προκύπτει από διάφορες αιτίες), εκτιμούμε ότι θα ήταν καλύτερο να συνεχίσεις να εργάζεσαι ως freelancer… Σε διαφορετική περίπτωση, θα θέλαμε να σε ενημερώσουμε ότι δεν υπάρχει δυνατότητα ανανέωσης της υπάρχουσας σύμβασης…».

Το μήνυμα αυτό έλαβαν, αργά το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης στο κινητό τους, μέσω της εφαρμογής Road runner -πρόκειται για μια εφαρμογή μέσω της οποίας διασυνδέονται οι διανομείς με την efood και τις παραγγελίες που πέφτουν στο σύστημά της- διανομείς της efood.

Μέχρι αυτή τη στιγμή παραμένει άγνωστο πόσοι από τους 2.700 διανομείς της efood -πρόκειται κατά βάση για ενοικιαζόμενους εργαζόμενους από την Manpower και εργάζονται με τρίμηνες συμβάσεις που παραδοσιακά ανανεώνονταν – έλαβαν τη συγκεκριμένη ενημέρωση.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για τουλάχιστον 200 ντιλιβεράδες σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη που έλαβαν το συγκεκριμένο μήνυμα με το οποίο η εταιρεία τους ενημερώνει ότι δεν θα ανανεώσει την τρίμηνη σύμβασή τους και τους καλεί να αποφασίσουν αν θα συνεχίσουν τη συνεργασία μαζί της ως ανεξάρτητοι.

Η νέα σύμβαση που θα κληθούν να υπογράψουν, όπως αναφέρουν πηγές της αγοράς, δεν θα είναι αορίστου χρόνου αλλά 6μηνης διάρκειας.

Το in.gr επικοινώνησε με στέλεχος της efood το οποίο δεν θέλησε να τοποθετηθεί επί του θέματος, ωστόσο τόνισε πως θα υπάρξει επίσημη ανακοίνωση της εταιρείας τις επόμενες ημέρες.

Τις επόμενες ημέρες και συγκεκριμένα την Κυριακή 19 Σεπτεμβρίου στις 12 μ.μ. το Συνδικάτο Εργατοϋπαλλήλων Επισιτισμού, Τουρισμού Ξενοδοχείων και συναφών επαγγελμάτων του νομού Αττικής θα πραγματοποιήσει συνέλευση για να αποφασίσει τις επόμενες κινήσεις του, ενώ συνέλευση, για το θέμα, θα πραγματοποιήσει τη Δευτέρα 10:30 και η Επιτροπή Αγώνα Διανομέων Θεσσαλονίκης.

Την δική της απάντηση δίνει η e-food μετά το σάλο που προκάλεσε η απόφασή της να αλλάξει το εργασιακό καθεστώς των εργαζομένων της και να μετατρέψει την σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε μπλοκάκι.

Όπως αναφέρει η εταιρεία η απόφαση αφορά 115 διανομείς των οποίων η σύμβαση λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2021 σε σύνολο 3.000 διανομέων σε όλη την Ελλάδα.

Αδιαπραγμάτευτη στάση του e-food είναι η διασφάλιση των δικαιωμάτων των διανομέων και των συνεργατών μας.

Αποδοκιμάζουμε τη χθεσινή λανθασμένη επικοινωνία καθώς δεν εκφράζει τη φιλοσοφία και την κουλτούρα της εταιρείας.

To efood αποτελεί εδώ και 10 χρόνια τη Νο1 υπηρεσία delivery, επενδύοντας σε ένα πρότυπο περιβάλλον εργασίας με σταθερές συνεργασίες και αυτή τη στιγμή απασχολεί 3.700 εργαζόμενους εκ των οποίων οι 3.000 είναι διανομείς σε όλη την Ελλάδα.

Δεδομένης της ταχείας ανάπτυξης του κλάδου και των συνεχών επενδύσεων από την εταιρία υπολογίζεται να δημιουργηθούν άλλες 7.500 θέσεις εργασίας εντός του 2022 εκ των οποίων οι 7.000 αφορούν διανομείς.

Οι διανομείς αποτελούν θεμέλιο της πλατφόρμας, αναδεικνύοντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το πρόσωπο της εταιρείας στους καταναλωτές.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τους διανομείς παρέχει συμβάσεις ορισμένου και αορίστου χρόνου, καθώς και τη σύμβαση με πάροχο ανεξάρτητων υπηρεσιών ή έργου (freelancer). Στην σχέση εξαρτημένης εργασίας, οι διανομείς απολαμβάνουν ανταγωνιστικές αποδοχές, προσαυξήσεις σε ημέρες και ώρες που προβλέπονται, ασφαλιστικές εισφορές, μηνιαίο bonus απόδοσης, μηνιαία παροχή σε κάρτα καυσίμων, ιδιωτική ασφάλεια, αποζημίωση δικύκλου, πλήρη επαγγελματικό εξοπλισμό, εκπαίδευση και ευκαιρίες εξέλιξης.

Στο μοντέλο ανεξάρτητης συνεργασίας (freelancer), οι συνεργάτες – διανομείς απολαμβάνουν ανταγωνιστικές αποδοχές, αμοιβή ανά παραγγελία, πρόσθετη αμοιβή ανάλογα με τις χιλιομετρικές αποστάσεις, παροχή επαγγελματικού εξοπλισμού, προσωπικό προγραμματισμό στις ώρες και ημέρες εργασίας, απόλυτο έλεγχο των αποδοχών τους και εκπαίδευση.

Θα θέλαμε να διευκρινίσουμε προς τους διανομείς, συνεργάτες και χρήστες του efood πως η λανθασμένη διατύπωση της πρόσφατης επικοινωνίας που έγινε προς 115 διανομείς των οποίων η σύμβαση λήγει στις 30 Σεπτεμβρίου 2021, δεν εκφράζει τη φιλοσοφία και τη κουλτούρα της εταιρείας και σε καμία περίπτωση δεν ήταν εκβιαστική.

Ουδεμία πρόθεση είχε να δημιουργήσει κλίμα ανασφάλειας στους διανομείς, αλλά αντιθέτως να προσφέρει, σε όσους το επιθυμούν και λήγει η σύμβασή τους, έναν νέο τρόπο συνεργασίας με την εταιρεία που θα λειτουργήσει θετικά προς τις δύο πλευρές.

Το efood τοποθετεί την πετυχημένη επιχειρησιακή του ύπαρξη δίπλα στους διανομείς και τους διαβεβαιώνει πως με βασικές αρχές του τη διαφάνεια, τη συνέπεια και το σεβασμό προς τους συνεργάτες του ουδεμία πρόθεση έχει να μειώσει το στόλο του, αντιθέτως τον αυξάνει διαρκώς.

Σε σχετική ανακοίνωση του Συνδικάτου Επισιτισμού-Τουρισμού Ξενοδοχείων Νομού Αττικής αναφέρεται: «Η μη ανανέωση των τρίμηνων συμβάσεων μέσω της δουλεμπορικής εταιρείας Manpower Group αποδείχτηκαν το εργαλείο της e-food ώστε, όποτε τη συμφέρει, να απαλλάσσεται από τα εργατικά και ασφαλιστικά δικαιώματα των διανομέων.

Τέτοιο εργαλείο είναι και η αξιολόγηση με τα batch, που με τα λεγόμενα κριτήρια παραγωγικότητας αυξήθηκε η εντατικοποίηση της δουλειάς, οι μεγάλες αποστάσεις παραλαβής και παράδοσης. Τελικά, αποδεικνύεται περίτρανα ότι είναι ψέματα όσα είχαν ειπωθεί στις συνεντεύξεις και στην εκπαίδευση σχετικά με το ότι στον έναν χρόνο εργασίας όσοι είναι με την Manpower, αποκτούν τα ίδια δικαιώματα με τους υπόλοιπους.

Μάλιστα, η εταιρεία εκβιάζει τους συναδέλφους διανομείς με χαμηλή αξιολόγηση, με το δίλλημα ή άνεργος ή «συνεργάτης». Όπου «συνεργάτης», εννοείται η εφαρμογή του νέου νόμου της κυβέρνησης που φωτογραφίζει το freelancer, όπου προβλέπεται εξάμηνη ορισμένου χρόνου σύμβαση που απαλλάσσει την εταιρεία από ασφαλιστικές εισφορές, Δώρα Χριστουγέννων και Πάσχα πληρώνοντας με το κομμάτι. Τακτική που ακολουθεί έτσι και αλλιώς η πολυεθνική Delivery Hero σε όλες τις χώρες που δραστηριοποιείται και με αυτόν τον τρόπο ανταγωνίζεται και όλες τις υπόλοιπες».

Οι χρήστες του Twitter, πάντως, επέδειξαν τα αντανακλαστικά τους γι’ άλλη μια φορά και δημιούργησαν αμέσως το hashtag #cancel_efood, το οποίο έχει συγκεντρώσει περισσότερα από 11.000 σχόλια, παρακινώντας ακόμα και την κατάργηση της δημοφιλούς εφαρμογής.

Έχει γίνει δουλίτσα με το #cancel_efood ; Έχουν βγάλει καμμία ανακοίνωση συγχωρέστε μας, ήταν τυχαίο ή παραγγέλνετε όλοι ακόμα από εκεί οπότε life goes on as usual?

