Απίστευτα πράγματα στο Βραζιλία – Αργεντινή! Διακόπηκε το παιχνίδι στο 10ο λεπτό με εισβολή των αστυνομικών δυνάμεων.

Οι αστυνομικές δυνάμεις εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο με σκοπό να διακόψουν το παιχνίδι λόγω των τεσάρων ποδοσφαιριστών της Αργεντινής, που ταξίδεψαν πριν λίγη ώρα από την Αγγλία.

Οι εν λόγω τέσσερις ποδοσφαιριστές των «Αλμπισελέστε» παραβίασαν το πρωτόκολλο και για αυτό προκλήθηκε αυτό το πρωτόγνωρο και αδιανόητο σκηνικό.

Ωστόσο, οι Αρχές θα μπορούσαν να είχαν αντιδράσει νωρίτερα και να έχει αποφευχθεί αυτό το… αλαλούμ.

Όπως και να ‘χει, αυτή τη στιγμή μόνο οι βραζιλιάνοι αξιωματούχοι και οι παίκτες της Σελεσάο βρίσκονται στον αγωνιστικό χώρο, καθώς οι παίκτες της Αργεντινής και οι διαιτητές έχουν πάει στα αποδυτήρια.

Παρόλο που έγιναν προσπάθειες για να συνεχιστεί το παιχνίδι, η Αργεντινή ανακοίνωσε πως αυτό δεν πρόκειται να γίνει, με τις βραζιλιανικές Αρχές να τονίζουν ότι για να δοθεί συνέχεια στο ματς πρέπει να απελαθούν οι τέσσερις παίκτες που ταξίδεψαν από την Αγγλία.

Video of World Cup qualifier being stopped in Brazil over English-based Argentina players’ quarantine status with health officials going on the pitch pic.twitter.com/vKFvcdIycG

— Rob Harris (@RobHarris) September 5, 2021