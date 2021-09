Φέτος συμπληρώθηκαν 24 χρόνια από το θανατηφόρο τροχαίο στη γαλλική πρωτεύουσα, όπου η μητέρα του πρίγκιπα Γουίλιαμ και του πρίγκιπα Χάρι, η αείμνηστη «πριγκίπισσα του λαού», όπως έχει μείνει χαραγμένη στις καρδιές πολλών ανθρώπων, σκοτώθηκε σε ηλικία 36 ετών. Ήταν 31 Αυγούστου 1997.

Η πριγκίπισσα Νταϊάνα και ο Ντόντι Αλ Φαγέντ έχουν ολοκληρώσει τις διακοπές τους στη γαλλική Ριβιέρα.

Αποφασίζουν να κάνουν μια βραδυνή βόλτα με το αυτοκίνητο στο Παρίσι, πριν επιστρέψουν την επόμενη ημέρα στο Λονδίνο.

Για να αποφύγουν τους παπαράτσι, βγαίνουν από την πίσω πόρτα του ξενοδοχείου. Η Mercedes γίνεται αντιληπτή και αρχίζει μια απίστευτη καταδίωξη από τους παπαράτσι.

Το αυτοκίνητο εισέρχεται με ιλλιγιώδη ταχύτητα στο τούνελ Ποντ Ντε λ΄’ Αλμά και προσκρούει σε διαχωριστικό κιγκλίδωμα.

«Ω Θεέ μου. Τι συνέβη;»… Αυτά ήταν τα τελευταία λόγια της πριγκίπισσας Νταϊάνα προτού ξεψυχήσει στο πλευρό του αγαπημένου της Ντόντι Αλ Φαγέντ, όπως τα περιγράφει Γάλλος αρχιπυροσβέστης που είχε σπεύσει στο σημείο του δυστυχήματος που σημειώθηκε στις 31 Αυγούστου του 1997.

