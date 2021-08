«Αν παίξεις σωστά τα χαρτιά σου, μπορείς να γίνεις η πρώτη Εβραία πριγκίπισσα», της έλεγε συχνά ο διάδοχος του βρετανικού θρόνου.

Είναι γνωστό πλέον πως στο παρελθόν, η θρυλική τραγουδίστρια Μπάρμπαρα Στρέιζαντ είχε ένα «αθώο φλερτ» με τον διάδοχο του βρετανικού θρόνου, πρίγκιπα Κάρολο.

Όπως αναφέρει μάλιστα, η ίδια, αν είχε φερθεί λίγο πιο έξυπνα, «θα ήταν η επόμενη βασίλισσα της Αγγλίας».

Οι δυο τους έκαναν πολύ στενή παρέα, πριν εκείνος γνωρίσει την Νταϊάνα Σπένσερ και την κάνει «πριγκίπισσα της Ουαλίας».

Η Στρέιζαντ επισκεπτόταν, μάλιστα, πολύ συχνά την κατοικία του Κάρολου στο Highgrove. Εκείνη ήταν 32 και ο Κάρολος μόνο 26.

Πρόσφατα, ο ίδιος ο πρίγκιπας αναφέρθηκε στην φιλία τους και μάλιστα, μοιράστηκε με το κοινό κάποιες από τις αναμνήσεις του με την θρυλική τραγουδίστρια.

«Ήμουν πάντα μεγάλος θαυμαστής της απίστευτα ευπροσάρμοστης Αμερικανίδας ηθοποιού και τραγουδίστριας, Μπάρμπαρα Στρέιζαντ», ανέφερε αρχικά.

«Πίσω στο 1974, όταν υπηρετούσα στο Βασιλικό Ναυτικό, ως νέος υπολοχαγός στην φρεγάτα HMS Jupiter ήμουν στην βάση των ναυτικών των ΗΠΑ στο Σαν Ντιέγκο.

Τότε, άκουσα ότι εκείνη την περίοδο γύριζε μία ταινία στα στούντιο της Warner Bros και είχα την τύχη να την επισκεφτώ και να την συναντήσω εκεί.

Δεν θα ξεχάσω ποτέ το εκθαμβωτικό ταλέντο της, την μοναδική ζωντάνια και την έλξη της φωνής της, όπως και την υποκριτική της ικανότητα», τόνισε ο πρίγκιπας.

Η ίδια με την σειρά της απάντησε στα σχόλια του, στην ραδιοφωνική εκπομπή «Music and Memories With HRH The Prince Of Wales».

Ανέφερε πως εκείνος ζήτησε να την συναντήσει και πήγε μαζί της στο στούντιο της ηχογράφησης.

«Του πρόσφερα τσάι και ήλπιζα να μην χρειαστεί να με ελέγξουν για δηλητήριο», ανέφερε γελώντας.

Όπως περιέγραψε, το φλερτ τους είχε και συνέχεια, ενώ θυμήθηκε ένα περιστατικό, όπου ο πρίγκιπας Κάρολος της είχε αφήσει ένα μπουκέτο με φρέσκα λουλούδια στο τραπέζι ενός ξενοδοχείου, όπου έμενε.

«Όταν ρώτησα ποιος μου τα έστειλε, μου απάντησαν: ένας θαυμαστής με το όνομα Κάρολος.

Τότε, είδα την κάρτα με το μονόγραμμα και κατάλαβα ότι ήταν από τον πρίγκιπα της Ουαλίας. Και μάλιστα, ήταν κομμένα από τον προσωπικό του κήπο», εξηγεί.

Τέλος, για να προλάβει τα κακόβουλα σχόλια, η τραγουδίστρια ανέφερε πως η φιλία τους ξεκίνησε πριν γνωρίσει την πρώην σύζυγό του, την αδικοχαμένη Νταϊάνα και εξήγησε πως ήταν ο Κάρολος, που της είχε πει ότι θα μπορούσε να την παντρευτεί.

«Κάθε φορά, που βρισκόταν μαζί μου ανάμεσα στο πλήθος ή σε κάποια παράστασή μου, έλεγε:

Αν παίξεις σωστά τα χαρτιά σου, μπορείς να γίνεις η πρώτη Εβραία πριγκίπισσα».

