Πολλοί αστέρες του τένις ευχήθηκαν στον Ρότζερ Φέντερερ μέσω βίντεο για τα 40α γενέθλια του που γιόρτασε την Κυριακή (8/8).

Τα λόγια του Νόβακ Τζόκοβιτς ξεχώρισαν, με τον Σέρβο να μιλάει με τα καλύτερο λόγια για τον Ελβετό.

«Ακόμα συνεχίζεις να μας εμπνέεις και να θριαμβεύεις στo γήπεδο, κάτι που δίνει έμπνευση σε όλους μας.

Είναι μεγάλη τιμή να μοιράζομαι το court και το tour μαζί σου τα τελευταία 15 χρόνια.

Ελπίζω πως θα συνεχίσεις να αγωνίζεσαι. Εννοείται πως το άθλημα σε χρειάζεται! Σ’ ευχαριστώ για όλα όσα έκανες, σ’ ευχαριστώ που μας έδειξες πως ακόμα και σ’ αυτή την ηλικία μπορείς να αγωνίζεσαι στο κορυφαίο επίπεδο.

Σου εύχομαι υγεία, αγάπη, ευτυχία σε εσένα και στους κοντινούς ανθρώπους, σ’ ευχαριστώ για όλα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τζόκοβιτς.

Forty-love 🎉

Happy Birthday to an icon & champion of our sport, @rogerfederer! 🎊🎈 pic.twitter.com/b78UopQrja

— ATP Tour (@atptour) August 8, 2021