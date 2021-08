Νέο επτάιντσο βινύλιο ετοιμάζει ο Μπομπ Ντίλαν με δύο ακυκλοφόρητες έως σήμερα ερμηνείες του «Blind Willie McTell». Το σιγκλ θα κυκλοφορήσει στις 20 Αυγούστου από την Third Man Records.

To «Blind Willie McTell» προέρχεται από τις ηχογραφήσεις για το άλμπουμ του 1983 Infidels του Ντίλαν. Δεν περιελήφθη στην τελική εκδοχή του άλμπουμ και μια ερμηνεία του τραγουδιού χρειάστηκε να περιμένει ως το 1991 για να κυκλοφορήσει επισήμως στο άλμπουμ The Bootleg Series Volumes 1 – 3 (Rare & Unreleased) 1961-1991. Αυτή η ερμηνεία είναι μια απλή εκδοχή με ακουστικά όργανα, πιάνο και κιθάρα, την οποία ο Ντίλαν ηχογράφησε μαζί με τον Μαρκ Νόπφλερ την τελευταία μέρα των sessions για το Infidels.

Στο επτάιντσο -σε μαύρο βινύλιο- που αναμένουμε στις 20 Αυγούστου, θα υπάρχουν δύο ερμηνείες με όλη την μπάντα (Dylan, Knopfler, Mick Taylor, Sly Dunbar και Robbie Shakespeare). Μόνο ως A-side του σιγκλ θα κυκλοφορήσει η πρώτη ερμηνεία, το «take 1». Αντιθέτως, η ερμηνεία «take 5», εκτός από το ότι θα κυκλοφορήσει ως B-side του σιγκλ θα περιληφθεί και στο άλμπουμ Springtime In New York: The Bootleg Series Vol. 16 (1980-1985) το οποίο αναμένεται στις 17 Σεπτεμβρίου.

Το άλμπουμ θα περιλαμβάνει τραγούδια που κόπηκαν από το Shot of Love του 1981, από το Infidels του 1983 και από το Empire Burlesque του 1985, καθώς και τραγούδια που ηχογραφήθηκαν ζωντανά σε πρόβες το 1980 και σε πρόβες το 1984 για την τουρνέ του Ντίλαν στην Ευρώπη αλλά και τραγούδια από την εμφάνισή του στο show Late Night With David Letterman.