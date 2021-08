Απόκοσμο είναι το σκηνικό στην Εύβοια. Για έκτη ημέρα το μέτωπο καίει ανεξέλεγκτο, καταστρέφει σπίτια, περιουσίες και δάση και αφήνει πίσω του αποκαΐδια. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τους εθελοντές καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για να το θέσουν υπό έλεγχο ωστόσο φαίνεται πως η μάχη είναι άνιση.

Πλέον, έχουν εναποθέσει τις ελπίδες τους στα εναέρια μέσα. «Στην Εύβοια, λόγω της φοράς του ανέμου, του καπνού και της περιορισμένης ορατότητας, η προσπάθεια των χειριστών και των 17 εναέριων μέσων, 8 σε κάθε έξοδο συν ένα Beriev, επικεντρώνεται σε στοχευμένες προσβολές της πυρκαγιάς ιδιαίτερα κοντά σε κατοικημένες περιοχές», σημείωσε στην τελευταία ενημέρωση ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς.

Παράλληλα, υπογράμμισε: «Όλα τα διαθέσιμα εναέρια μέσα επιχειρούν από το πρώτο φως της ημέρας, ενώ οι επίγειες δυνάμεις ενισχύονται διαρκώς από όμορες περιφέρειες, συμπεριλαμβανομένων των δυνάμεων που έχουν διατεθεί μέσω του Ευρωπαϊκού μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας και συγκεκριμένα από την Ουκρανία 100 πυροσβέστες και από τη Ρουμανία 112 πυροσβέστες με 23 οχήματα. Τεράστια είναι η συνδρομή όλων των συναρμόδιων φορέων από τις Ένοπλες δυνάμεις, από την Ελληνική Αστυνομία, από το Λιμενικό Σώμα, από τους εθελοντές μας, αλλά και την Περιφέρεια και την Τοπική αυτοδιοίκηση».

Οι δυνάμεις αυτές μάλιστα θα ενισχυθούν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, είναι έτοιμα για απογείωση προκειμένου να ριχθούν στη μάχη της πυρόσβεσης καναντέρ από Γαλλία, Κροατία και Ισπανία.

Σημειώνεται ότι στο πλευρό της χώρας μας στέκεται και η Σερβία. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της στο Twitter η πρεσβεία της βαλκανικής χώρας στην Ελλάδα: «Δίπλα στους αδελφούς μας Έλληνες στη μάχη με τις φλόγες. Σήμερα στη μάχη πέφτουν και οι Σέρβοι πυροσβέστες προκειμένου να συνεισφέρουν στην κατάσβεση των πυρκαγιών. Η βοήθεια αποτελείται από 55 Σέρβους πυροσβέστες, 13 οχήματα και 3 ελικόπτερα».

