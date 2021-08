Έναν ευφάνταστο τρόπο βρήκε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) για να στείλει μηνύματα αισιοδοξίας και αντιμετώπισης της πανδημίας.

Με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες που διεξάγονται στο Τόκιο δημοσιεύει στα social media του διάφορα σκίτσα και φωτογραφίες, προτρέποντας τους πολίτες να τηρούν τα μέτρα προστασίας και ζητώντας τους να εμβολιαστούν. Σημειώνεται ότι όλες οι αναρτήσεις συνοδεύονται από το «#AGoal4All». Που σημαίνει, «ένας στόχος για όλους», ο οποίος δεν είναι άλλος από το να νικηθεί ο κοροναϊός.

Συγκεκριμένα, στην ανάρτησή του στο Instagram ο ΠΟΥ γράφει χαρακτηριστικά: «Ο #COVID19 είναι ένας σκληρός αντίπαλος. Όλοι όμως μπορούμε να νικήσουμε αυτήν την πανδημία ακολουθώντας αυτές τις 5 τακτικές: Φοράμε μάσκα, πλένουμε τα χέρια μας, διατηρούμε τις αποστάσεις, βήχουμε στον αγκώνα μας και ανοίγουμε τα παράθυρα όσο το δυνατόν περισσότερο. Επίσης, εμβολιαζόμαστε όταν έρθει η σειρά μας».

Παράλληλα, στο Twitter ανέβηκε μία φωτογραφία από τον στίβο και την εξής λεζάντα: «Με την αλληλεγγύη και τον εμβολιασμό μπορούμε να ξεπεράσουμε και το τελευταίο εμπόδιο του κοροναϊού μαζί».

With solidarity and #VaccinEquity we can take the final #COVID19 hurdle 🚧 together!

United, #AGoal4All is within reach. pic.twitter.com/RBITNymXNG

— World Health Organization (WHO) (@WHO) July 31, 2021