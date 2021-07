Η αγκαλιά δύο αδερφών από τη Συρία, που έγιναν πρόσφυγες λόγω του πολέμου, έγινε μια από τις πιο αξιοσημείωτες στιγμές των Ολυμπιακών Αγώνων.

Τα δύο αδέρφια, Μοχάμεντ και τον Αλαα Μασό, αγωνίζονται με διαφορετικά «χρώματα», όμως αυτό δεν τους κράτησε από το να αγκαλιαστούν σφιχτά κατά την τελετή έναρξης.

Ο Μοχάμεντ εκπροσωπεί την πατρίδα τους, ενώ ο Αλαα συμμετέχει με την Ολυμπιακή ομάδα των προσφύγων. Η φωτογραφία των αδελφών Μάσο από την Τελετή Έναρξης, έκανε τον γύρο του κόσμου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και προς στιγμήν, δημιουργήθηκε σύγχυση, καθώς πολλοί πίστεψαν ότι τα δύο αδέλφια, που κατάγονται από το Χαλέπι, χωρίσθηκαν λόγω του πολέμου που ξέσπασε στην Συρία, το 2011.

Ωστόσο, η πραγματικότητα είναι διαφορετική, καθώς ο Μοχάμαντ και ο Αλαα, κατοικούν στην Γερμανία, όπου μετά από μακρύ κι επικίνδυνο ταξίδι, έφθασαν το 2015 και αφού εγκατέλειψαν ως πρόσφυγες την πατρίδα τους, αναζητώντας ένα καλύτερο μέλλον.

Amazing: two #Syrian brothers meet in #TokyoOlympics one is part of the official team & the othering is part of the refuges team pic.twitter.com/5g1x4oaBYm

— Ibrahim Hamidi ابراهيم حميدي (@ibrahimhamidi) July 23, 2021