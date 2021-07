Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με ομόφωνη δήλωσή του ζήτησε σήμερα την επίλυση του Κυπριακού «στη βάση μιας δικοινοτικής και διζωνικής ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα», και καταδίκασε ρητά τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τις «μονομερείς ενέργειές του» που αντιτίθενται στα ψηφίσματά του, σύμφωνα με διπλωμάτες.

Ρητή και ομόφωνη καταδίκη

Τα μέλη του Συμβουλίου «καταδικάζουν την ανακοίνωση που έκαναν στην Κύπρο ο Τούρκος και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης στις 20 Ιουλίου 2021 σχετικά με το άνοιγμα τμήματος της περίκλειστης περιοχής των Βαρωσίων.

»Το Συμβούλιο Ασφαλείας εκφράζει τη βαθιά του λύπη για τις μονομερείς αυτές ενέργειες οι οποίες είναι αντίθετες με προηγούμενα ψηφίσματα και δηλώσεις του», αναφέρει το κείμενο της ανακοίνωσης που περιήλθε σε γνώση του Γαλλικού Πρακτορείου και αναμένεται να εγκριθεί επισήμως αργότερα σήμερα.

Την ικανοποίηση της Ελλάδας για την δήλωση του Προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ με την οποία καταδικάζονται οι εξαγγελίες της τουρκικής και της τουρκοκυπριακής ηγεσίας σχετικά με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος της περίκλειστης περιοχής των Βαρωσίων, εκφράζουν διπλωματικές πηγές.

Η Ελλάδα εκφράζει την ικανοποίηση της για την δήλωση του Προέδρου του Συμβουλίου Ασφαλείας για τα Βαρώσια, η οποία καταδικάζει ρητά τις εξαγγελίες της τουρκικής ηγεσίας και της ηγεσίας της τουρκοκυπριακής κοινότητας σχετικά με τον αποχαρακτηρισμό τμήματος της περίκλειστης περιοχής των Βαρωσίων.

Συγκεκριμένα, με δήλωση του ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας για τον τρέχοντα μήνα, Γάλλος Μόνιμος Αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ, έκανε δήλωση εξ’ ονόματος του Συμβουλίου Ασφαλείας, στην οποία επιβεβαιώνει εκ νέου τις αποφάσεις 550 και 789 σχετικά με το καθεστώς των Βαρωσίων, λεκτικό που υπήρχε και στην προηγούμενη δήλωση που είχε κάνει ο τότε Πρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας τον περασμένο Οκτώβριο.

Οι σημαντικές διαφορές με την προηγούμενη δήλωση είναι ότι για πρώτη φορά υπάρχει ρητή αναφορά σε καταδίκη των εξαγγελιών αυτών, και όχι απλώς έκφραση «βαθιάς ανησυχίας».

Καλεί σε ανατροπή των τουρκικών ενεργειών

Επίσης γίνεται για πρώτη φορά ρητή αναφορά στην τουρκική ηγεσία και στην ηγεσία της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Σημειώνεται ότι στην δήλωση του περασμένου Οκτωβρίου γινόταν γενική αναφορά σε «ανακοίνωση που έγινε στην Άγκυρα».

Η δήλωση τονίζει ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας καλεί για την ανατροπή όλων των ενεργειών που έγιναν στα Βαρώσια από τον περασμένο Οκτώβριο και υπογραμμίζει ότι πρέπει να αποφευχθούν μονομερείς ενέργειες, οι οποίες εναντιώνονται στις αποφάσεις του και μπορούν να αυξήσουν την ένταση, φωτογραφίζοντας ουσιαστικά εκ νέου την τουρκική πλευρά.

Το Συμβούλιο Ασφαλείας υποδηλώνει επίσης την ανάγκη σεβασμού και εφαρμογής των αποφάσεων του, συμπεριλαμβανομένης της μετάβασης των Βαρωσίων υπό την διοίκηση του ΟΗΕ. Η σημασία του σημείου αυτού έγκειται στο γεγονός ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας θεωρεί ότι οι παράνομες τουρκικές ενέργειες δεν βλάπτουν μόνο την Κύπρο, αλλά και τον ίδιο τον ΟΗΕ.

Καταρρίπτει το πλαίσιο που προωθεί η Τουρκία

Τέλος, το Συμβούλιο Ασφαλείας επαναλαμβάνει εκ νέου ότι η επίλυση του Κυπριακού θα πρέπει να γίνει στη βάση μιας δικοινοτικής διζωνικής Ομοσπονδίας, όπως ορίζουν οι σχετικές αποφάσεις του, καταρρίπτοντας έτσι, για μια ακόμα φορά, οποιαδήποτε πρόταση λύσης που προωθεί η τουρκική πλευρά και βρίσκεται εκτός του πλαισίου αυτού.

Η εισαγωγή του ανωτέρω λεκτικού αποτελεί αποτέλεσμα του στενού συντονισμού μεταξύ Ελλάδας και Κυπριακής Δημοκρατίας. Σημειώνονται οι επαφές του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με τον Πρόεδρο Νίκο Αναστασιάδη, αλλά και ο συνεχής συντονισμός μεταξύ του Υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια με τον Κύπριο ομόλογό του Νίκο Χριστοδουλίδη, τόσο κατά την επίσκεψη του ΥΠΕΞ στην Λευκωσία προχθές, όσο και κατά τις τηλεφωνικές συνομιλίες τους χθες.

Επίσης, συγκρατείται η ενεργή συνεισφορά της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στον ΟΗΕ, η οποία βρισκόταν σε τακτική επαφή με τα Μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας ορισμένα εκ των οποίων, όπως οι ΗΠΑ, η Γαλλία, η Κίνα, η Ρωσία, η Ινδία και η Ιρλανδία έπαιξαν ιδιαιτέρα εποικοδομητικό ρόλο στις σχετικές διαβουλεύσεις.

Παράλληλα με τις ανωτέρω ενέργειες, Αθήνα και Λευκωσία συνεχίζουν τον συντονισμό τους προκειμένου το ζήτημα να τεθεί και στο πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δείτε στα αγγλικά το τελικό σχέδιο δήλωσης του ΣΑ του ΟΗΕ:

Statement by the President of the Security Council

At the [XXth] meeting of the Security Council, held on [XX] July 2021, in connection with the Council’s consideration of the item entitled [XXX], the President of the Security Council made the following statement on behalf of the Council:

“The Security-Council reaffirms the statement of its President of 9 October 2020 (S/PRST/2020/9) on Varosha.

“The Security Council reaffirms the status of Varosha as set out in previous United Nations Security Council resolutions, including resolution 550 (1984) and resolution 789 (1992). The Security Council reiterates that any attempt to settle any part of Varosha by people other than its inhabitants is inadmissible and that no actions should be carried out in relation to Varosha that are not in accordance with its resolutions.

“The Security Council condemns the announcement in Cyprus by Turkish and Turkish Cypriot leaders on 20 July 2021 on the further reopening of a part of the fenced-off area of Varosha. The Security Council expresses its deep regret regarding these unilateral actions that run contrary to its previous resolutions and statements.

“The Security Council calls for the immediate reversal of this course of action and the reversal of all steps taken on Varosha since October 2020. The Security Council underscores the need to avoid any further unilateral actions not in accordance with its resolutions and that could raise tensions on the island and harm prospects for a settlement.

“The Security Council stresses the importance of full respect and implementation of its resolutions, including the transfer of Varosha to UN administration, and of respect for UNFICYP’s freedom of movement.

“The Security Council reaffirms its commitment to an enduring, comprehensive and just settlement in accordance with the wishes of the Cypriot people, and based on a bicommunal, bizonal federation with political equality, as set out in relevant Security Council resolutions, and its support for the Secretary-General’s efforts.

“The Security Council shall remain seized of the matter.