Μεγάλη διάκριση και περηφάνεια από όλους τους Έλληνες, για τους μαθητές του 1ου ΕΠΑΛ Άργους και 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Άργους, καθώς βραβεύτηκαν με το Βραβείο «Best Romance Film» για την ταινία τους «Μία απέραντη Αγάπη – An Endless Love» στον Διεθνή Διαγωνισμό Global Short Film Awards 2021 που διεξάγεται στις Κάννες της Γαλλίας.

Το χαρούμενο μήνυμα των διοργανωτών προς το σχολείο:

“Congratulations!!!!

We are pleased to inform you that your film has been selected as a winner in the 2021 Global Short Film Awards:

Best Romance Film Winner:

An Endless Love – 1st EPAL and 1st E.K. of Argos

You can see the list of winning films at: http://globalshortfilmawards. com

Οι νικητές του διαγωνισμού κατά κατηγορία είναι:

Best 3-D Film: Journey

Best Animated Film: Them

Best Comedy Film: American Marriage

Best Dance Film: Tchaikovsky in Love

Best Drama Film: Mila

Best Fashion Film: XXSofia

Best Nature Film: Solitude: A Gift from Nature Best Romance Film: An Endless Love Best Science Fiction Film: Franka Best Social Concern Film: The Power of Childhood Best Actress: Efthalia Papacosta, Mila Best Actor: Andrey Noskov, The Power of Childhood

Το κόκκινο χαλί θα περιμένει τους βραβευμένους δημιουργούς στην Εκδήλωση Βράβευσης που θα γίνει τη Δευτέρα 12 Ιουλίου στις Κάννες. Η δημιουργικότητα και η αγάπη τους στην ιστορία του Άργους, μιας πόλης σύμβολο της χώρας, χάρισε αυτή την σπουδαία διάκριση για τα παιδιά από το Άργος. Συγχαρητήρια σε όλους τους συντελεστές της μεγάλης αυτής επιτυχίας. Στο Άργος γεννιούνται παιδιά με όραμα και κίνητρο.

Λίγα λόγια για την ταινία

Ένα ρεπορτάζ του Άκη Γκάτζιου, που είχε προβληθεί στο Mega τον Οκτώβριο του 2004, ενέπνευσε τους μαθητές του του 1ου ΕΠΑΛ και 1ου Ε.Κ. Άργους για την ταινία τους με τίτλο: «Μια Απέραντη Αγάπη».

Ήταν η τελευταία συνέντευξη που είχε παραχωρήσει τότε ο πρωταγωνιστής της ιστορίας ο Ιταλός γιατρός Φράνκο Ρομάνο, στον δημοσιογράφο Άκη Γκάτζιο, με οπερατέρ τον Γιώργο Ρασσιά.

Η ταινία των μαθητών είναι μια ιστορία αγάπης και ανθρωπιάς μέσα από τα μάτια ενός Ιταλού στρατιώτη που εκτυλίχθηκε στο Άργος του πολέμου 1941-1944. Ο πόλεμος έχει πάντα δύο πρόσωπα: το σκληρό απάνθρωπο αλλά…….. και το ανθρώπινο. Αυτό που σ’ αφήνει να ελπίζεις. Πάντα μέσα από τα χαλάσματα που αφήνει πίσω του, ξεπηδά μια ελπίδα, μια ηλιαχτίδα πως οι άνθρωποι θα ξαναβρούν τα λογικά τους και θα ζήσουν και πάλι μονιασμένοι.

Στην δεύτερη αυτή κατηγορία, ανήκει η περίπτωση του Ιταλού στρατιώτη Franco Romano, φοιτητή Ιατρικής, που έδινε καθημερινά μαθήματα ανθρωπιάς υπηρετώντας στη κατεχόμενη Ελλάδα, στο στρατόπεδο των Φιχτίων στο Άργος. Υπέροχος άνθρωπος, γεμάτος αγάπη, ανιδιοτέλεια και καλοσύνη. Φρόντιζε τους ντόπιους και βοηθούσε με όποιον τρόπο μπορούσε, όσους τον είχαν ανάγκη χωρίς διακρίσεις.

Μέσα στις στάχτες του πολέμου, η μοίρα έμελλε να του προσφέρει την πιο όμορφη συνάντηση της ζωής του, εδώ στην Ελλάδα: Γνώρισε την μούσα του, τον έρωτά του, την Ευαγγελία του, μια όμορφη μοδιστρούλα από το Άργος, που την είδε πρώτη φορά καθώς εκείνη έπλενε το πρόσωπό της, στην αυλή του σπιτιού της. Το γιασεμί της αυλής, μάρτυρας των συναντήσεων τους.

Χαιρόταν και τους αγκάλιαζε με τη φυλλωσιά του γλυκά. Και όπως αυτό άνθιζε στη δροσιά της νύχτας, έτσι άνθιζε και μεγάλωνε η αγάπη τους σκορπώντας το άρωμά του ….διαλύοντας το μίσος του παρανοϊκού πολέμου.

Το 1944, ο Franco Romano και η Ευαγγελία Τούμπανου μετά από πολλές περιπέτειες, παντρεύτηκαν και απέκτησαν δύο παιδιά. Τον Νίκο και τον Μπρούνο. Με τη λήξη του πολέμου η ιταλική κυβέρνηση ζήτησε την επιστροφή όλων των Ιταλών στρατιωτών και του Φράνκο στην πατρίδα του, με αποτέλεσμα το ερωτευμένο ζευγάρι να αποχωριστεί αναγκαστικά. Το 1945, ο Romano επέστρεψε και πήρε την οικογένεια του μαζί στην Ιταλία.

Απέκτησαν 5 εγγόνια, ζούσαν αγαπημένοι πάντα κι ευτυχισμένοι, πιστοί στους όρκους που δίνανε κάτω από τα φυλλώματα του γιασεμιού, νέοι κάποτε…

Το 1998 η Ευαγγελία πέθανε. Ο Φράνκο μέχρι πριν λίγα χρόνια ερχόταν στο Άργος, και επισκεπτόταν το σπίτι με το γιασεμί όπου είχε συναντήσει στα χρόνια της κατοχής τη μοναδική του αγάπη. Σταμάτησε να έρχεται μόνο όταν έφυγε για να συναντήσει την αγαπημένη του Ευαγγελία.

Βασική πηγή για την έρευνα των μαθητών ήταν και το ίδιο το βιβλίο «Μια Απέραντη Αγάπη» που έγραψε ο πρωταγωνιστής της ιστορίας, ο Φράνκο Ρομάνο. Στο βιβλίο περιγράφονται γεγονότα από την κατοχή στο Άργος (1941-1944), καθώς και η στάση των Ιταλών και Γερμανών στρατιωτών απέναντι στους δοκιμαζόμενους από την πείνα και τις στερήσεις ντόπιους.

Δεν παρέλειψαν να αποδώσουν τις ευχαριστίες τους σε όσους βοήθησαν.

«Το βιβλίο (εξαντλημένο) παραχωρήθηκε ευγενικά από την Αργολική Αρχειακή Βιβλιοθήκη Ιστορίας και Πολιτισμού μαζί με το αρχειακό υλικό που έχει διασωθεί για τον Φράνκο από τον Τάσο Τσάγκο.

Ο Πέτρος Τούμπανος, ανιψιός της αγαπημένης Ευαγγελίας Τουμπάνου μας παραχώρησε ευγενικά φωτογραφίες από το οικογενειακό Λεύκωμα και γοήτευσε με τις αφηγήσεις του για τον Φράνκο και την Ευαγγελία, όπως τις άκουσε από τους ίδιους αλλά και από τον πατέρα του.

Η ταινία ντύθηκε κυρίως, με την υπέροχη μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα. Η Ευανθία για άλλη μια φορά, μας πρόσφερε τις μαγικές νότες της, για να ταξιδέψουν τη δημιουργία των μαθητών μας.

Τους ευχαριστούμε όλους για τη βοήθειά τους και την αγάπη τους.»

Συντελεστές: Ηλιάνα Ράπτη, Κούβαλης Βασίλης, Ρηγόπουλος Γιώργος, Καρκαζής Σπύρος, Πάλλης Νίκος, Ραφαήλ Χότζα, Παναγιώτα Συγίζη, Κωνσταντίνα Κατσικάρη, Μπρούνο Μύρτος (μαθητές), Τσίγκας Ηλίας, Δέδες Κώστας, Ντέμος Γιώργος, Προδρομίδου Κατερίνα, Αθανασάκος Δημήτρης και Πιστεύος Νίκος (καθηγητές). Διευθυντής στο ΕΠΑΛ Άργους ο κ. Τσιπιανιτης Νίκος

Η ταινία «Μία απέραντη Αγάπη – An Endless Love» στο Youtube:

https://www.youtube.com/watch? v=T5zHq8od1Uw&t=1s