Επίθεση με μαχαίρι και γροθιές δέχτηκε Τούρκος δημοσιογράφος, επικριτής του Ερντογάν, που ζει εξόριστος στο Βερολίνο.

«Δέχτηκα την επίθεση μέσα στο σπίτι μου στο Βερολίνο, με μαχαίρι και γροθιές» έγραψε ο Ερκ Άκαρερ στο Twitter συνοδεύοντας το μήνυμα με μία φωτογραφία του αμέσως μετά την επίθεση.

Λίγο αργότερα έγραψε ότι είναι στην κλινική και ότι ο ίδιος και η οικογένειά του έχουν τεθεί υπό αστυνομική προστασία.

«Αγαπητοί φίλοι, είμαι υπό παρακολούθηση, καθώς έχω κακώσεις σε ορισμένα μέρη του κεφαλιού μου. Εγώ και η οικογένειά μου βρισκόμαστε υπό αστυνομική προστασία ανέφερε».

Σύμφωνα με το ertnews, που επικαλείται τον ανταποκριτή της κρατικής τηλεόρασης στη Γερμανία, τα κίνητρα της επίθεσης δεν έχουν αποσαφηνιστεί, αλλά πιθανολογείται βάσιμα ότι είναι πολιτικά. «Γνωρίζω τους δράστες», «δεν θα υποταχθώ ποτέ στο φασισμό» έγραψε ο Άκαρερ, ο οποίος σε βίντεο που ανέβασε κάνει λόγο για τρεις δράστες.

Ο Άκαρερ ζει από τον Απρίλιο του 2017 εξόριστος με την οικογένειά του στο Βερολίνο. Μετά το πραξικόπημα του 2016, κινδύνευε η ζωή του στην Τουρκία, λόγω της κριτικής του στάσης έναντι του Ερντογάν.

Erk Acarer, Turkish journalist critical of #Erdogan gov’t, got attacked at his home in Berlin, Germany. #StopTargetingJournalists https://t.co/hTWCyt2GNo

— Abdullah Bozkurt (@abdbozkurt) July 7, 2021