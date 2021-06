Στους εννέα αυξήθηκαν οι νεκροί από την κατάρρευση του πολυώροφου συγκροτήματος κατοικιών κοντά στο Μαϊάμι, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές.

«Καταφέραμε να βρούμε άλλες τέσσερις σορούς στα χαλάσματα, καθώς και ανθρώπινα λείψανα» είπε η δήμαρχος της κομητείας του Μαϊάμι-Ντέιντ, Ντανιέλα Λιβάιν Κάβα.

«Μέχρι στιγμής, ένας άνθρωπος πέθανε στο νοσοκομείο και έχουμε βρει οκτώ νεκρούς στο σημείο, επομένως επιβεβαιώνω ότι ο αριθμός των νεκρών είναι εννέα» πρόσθεσε, στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε.

«Συνεχίζουμε τις προσπάθειες για να βρούμε ζωντανούς» είχε δηλώσει νωρίτερα η Λιβάιν Κάβα, μιλώντας στο τηλεοπτικό δίκτυο CBS.

Σημειώνεται πως σχεδόν 150 ένοικοι της πολυκατοικίας παραμένουν αγνοούμενοι.

Στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συμμετέχουν από σήμερα Ισραηλινοί και Μεξικανοί διασώστες. «Έγινε πρόοδος. Έχουμε άφθονες ομάδες διασωστών. Δεν μας λείπουν οι πόροι, μας λείπει η τύχη. Χρειαζόμαστε περισσότερη τύχη» είπε ο δήμαρχος της κοινότητας Σερφσάιντ, Τσαρλς Μπέρκετ.

Οι δέκα Ισραηλινοί διασώστες έφτασαν σήμερα στο Μαϊάμι και έσπευσαν στον τόπο της τραγωδίας αμέσως μόλις προσγειώθηκε το αεροσκάφος τους. «Είναι μια από τις καλύτερες, ίσως η καλύτερη και πιο έμπειρη ομάδα Ισραηλινών διασωστών. Έχουν συμμετάσχει σε παρόμοιες καταστάσεις σε όλον τον κόσμο» είπε ο Νάσμαν Σάι, υπουργός αρμόδιος για θέματα της εβραϊκής διασποράς.

