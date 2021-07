Η Αυστρία αποδείχθηκε μεγάλο εμπόδιο για την Ιταλία στη φάση των «16» του Euro, ωστόσο η «σκουάντρα ατζούρα» κατάφερε να τη «λυγίσει» στην παράταση με 2-1 (0-0 κ.δ.) και να προκριθεί στα προημιτελικά του θεσμού.

Στην κανονική διάρκεια του παιχνιδιού η Αυστρία δυσκόλεψε αρκετά τους Ιταλούς, οι οποίοι πίεσαν στο δεύτερο ημίχρονο αλλά δεν κατάφεραν να σκοράρουν στο 90λεπτο. Το έκαναν, όμως, στην παράταση, και μάλιστα χάρη σε δύο «χρυσές» αλλαγές του Ρομπέρτο Μαντσίνι. Ο Ιταλός τεχνικός πέρασε στο ματς τον Φεντερίκο Κιέζα στο 84′ και στο 95′ έκανε το 1-0, ενώ ο Ματέο Πεσίνα μπήκε στο 68′ και σημείωσε το 2-0 στο 105′.

