Ο θαυμασμός του Λούκα Ντόντσιτς για τον Βασίλη Σπανούλη είναι γνωστός. Όπως έχει τονίσει ο Σλοβένος γκαρντ των Μαβέρικς ήταν το ίνδαλμα του. Αυτός που τον ενέπνευσε να ξεκινήσει το μπάσκετ. Και όπως ήταν λογικό, δεν θα μπορούσε αν μην μπλέξει το εγκώμιο του Kill Bill, όταν αυτός ανακοίνωσε να σταματήσει το μπάσκετ.

Με μια ανάρτηση του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Τwitter, ο άλλοτε παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης ευχαρίστησε τον Βασίλη Σπανούλη για την συνεισφορά του στο μπάσκετ.

«Σ’ ευχαριστώ για όλα», ενώ συνόδεψε το μήνυμά από το χάσταγκ «είδωλο», εκφράζοντας για ακόμα μια φορά τον θαυμασμό του.

Thank you for everything! #idol #7💯🙌 pic.twitter.com/MFAqwMMipc

— Luka Doncic (@luka7doncic) June 26, 2021