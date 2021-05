Αποζημίωση με 0,27 ευρώ (με ΦΠΑ) ανά self–test αποφασίστηκε κατά την σύσκεψη των συναρμόδιων Υπουργών με εκπροσώπους του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου (ΠΦΣ)

Η αποζημίωση θα δοθεί αναδρομικά από την 8η Απριλίου, οπότε άρχισε η διάθεσή τους στους δικαιούχους μέσω των φαρμακείων, για όσα tests θα διατεθούν δωρεάν.

Σύμφωνα με τον ΠΦΣ, μέχρι χθες είχαν διατεθεί 19.000.000 self tests και η πρόβλεψη είναι ότι ο αριθμός τους θα ανέλθει στα 25-27.000.000

Το ποσό αυτό θα αποδοθεί ανά φαρμακείο εφάπαξ με ένα συνδυαστικό και αναλογικό τρόπο, ενώ οι λεπτομέρειες της διαδικασίας θα περιγραφούν και θα οριστούν με Υπουργική Απόφαση.

Ταυτόχρονα ξεκινάει άμεσα, εντός της επόμενης εβδομάδας, ο διάλογος για τα θεσμικά ζητήματα του κλάδου, στην Ομάδα Εργασίας που συγκροτήθηκε από εκπροσώπους του ΠΦΣ και συναρμόδιους Υπουργούς, βάσει των δεσμεύσεων που απορρέουν από το Μνημόνιο Συνεργασίας το οποίο έχει ήδη υπογραφεί με το Υπουργείο Υγείας.

Την επόμενη εβδομάδα τα δύο τελευταία self tests στην εκπαιδευτική κοινότητα

Στην χθεσινή συνάντηση των εμπλεκόμενων φορέων για την τροφοδοσία των φαρμακείων με αυτοδιαγνωστικά tests, αποφασίστηκε την επόμενη εβδομάδα να διατεθούν στην εκπαιδευτική κοινότητα τα δύο τελευταία tests για το διάστημα από Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 μέχρι και την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021, οπότε τα σχολεία κλείνουν.

Ζητήθηκε επίσης τα tests που πωλούνται από τα φαρμακεία να δηλώνονται στην ίδια πλατφόρμα διάθεσης των δωρεάν Self tests αλλά σε ξεχωριστό πεδίο. Την Τρίτη 01.06.2021 θα ενεργοποιηθεί το πεδίο στο οποίο θα πρέπει να δηλώνονται τα self tests τα οποία αγοράζουν οι πολίτες από τα φαρμακεία για διάφορους λόγους. Η καταχώρηση των self tests τα οποία αγοράζονται αποτελεί δικλείδα ασφαλείας για την αποκλειστική διάθεση των self tests από τα φαρμακεία αφού αποτελεί προϋπόθεση για τον έλεγχο της εγκυρότητας της δήλωσης αποτελέσματος.

Με την ρύθμιση αυτή ουσιαστικά τα self tests δεν θα μπορούν να διακινούνται σε χώρους εκτός των φαρμακείων (φαρμακαποθήκες, εταιρίες διάθεσης Ιατροτεχνολογικών προϊόντων) που μέχρι τώρα παρανόμως διακινούνταν και για τις περιπτώσεις αυτές έχουμε προβεί σε δεκάδες καταγγελίες στον ΕΟΦ.

Ο ΠΦΣ τονίζει ότι θα διαφυλάξει με κάθε πρόσφορο μέσο την νομιμότητα και τα δικαιώματα των φαρμακοποιών που απορρέουν από αυτήν. Κάθε παραβίαση της νομοθεσίας από όπου και αν προέρχεται θα καταγγέλλεται στις αρμόδιες αρχές.