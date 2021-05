Σήμερα Δευτέρα 17η Μαΐου Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) θα βρίσκονται σε κεντρικά σημεία σε ολόκληρη την επικράτεια, όπου θα πραγματοποιούνται δωρεάν rapid test για όλους τους πολίτες.

Τα σημεία δωρεάν ελέγχου

Τα σημεία δωρεάν ελέγχου είναι τα ακόλουθα:

1. Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα», 09:00 -15:00

2. Δ. Αμαρουσίου, Πλατεία Ευτέρπης (ΗΣΑΠ) , 09:30 -15:00

3. Δ. Πειραιά, Πλατεία Κανάρη, Πασαλιμάνι, 09:30 -15:00

4. Δ. Αλίμου, Καλαμακίου και Ποσειδώνος (δημοτικό parking στο ύψος της πεζογέφυρας) , 09:30 -15:00

5. Δ. Διονύσου, Ηρώων Πολυτεχνείου και Κοιμήσεως Θεοτόκου, ‘Αγιος Στέφανος,

09:30 -15:00

6. Δήμος Ιλίου, Αίαντος και Χρυσηίδος, Ίλιον, 09:00 -15:00

7. Δήμος Χαϊδαρίου, Αναγεννήσεως 25 (2 ο κλειστό γήπεδο) , 09:00 -15:00

8. Δ. Μεταμόρφωσης, Αύλειος χώρος του Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως του Σωτήρος,

απέναντι από το Δημαρχείο της Μεταμόρφωσης (Ι. Ράλλη), 09:30 -15:00

9. Δ. Ζωγράφου, Πλατεία Γαρδένιας, 09:30 -15:00

10. Νότια Πύλη ΔΕΘ, 09:00 -19:00

11. Drive through Δ. Πυλαίας-Χορτιάτη, Ελαιόρεμα, Προφήτη Ηλία 32 ,10:00-15:00

12. Δ. Θέρμης , πολιτιστικό κέντρο Νέας Ραιδεστού, 10:00-15:00

13. Δ. Ευόσμου-Κορδελιού, ανοιχτό αμφιθέατρο επί της οδού Λαγκαδά, 10:00 – 15:00

14. Δ. Αμπελοκήπων-Μενεμένης , πλατεία Τσομπάνογλου , 10:00-15:00

15. Δ. Λαγκαδά, μπροστά στην κοινότητα Χρυσαυγής ,10:00 – 15:00

16. ΚΑΠΗ Αγρινίου

17. Δ. Αγρινίου, Χαριλάου Τρικούπη

18. Κοινότητα Λεσινίου, Αιτωλοακαρνανία

19. Κοινότητα Πενταλόφου, Αιτωλοακαρνανία

20. Πλατεία Μεσολογγίου

21. Ιδρυμα Τσώνη, Ναύπακτος

22. Κ.Υ. Ανδρου

23. Πλατεία Τριών Ναυάρχων, Ναύπλιο, 09:00-14:00

24. Πλατεία Αγίου Πέτρου, Αργος, 09:00-14:00

25. Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης

26. ΒΙ.ΠΕ Τρίπολης

27. Πλατεία Πετρινού, Τρίπολη

28. Δημαρχείο Αρτας, 08:00-14:00

29. Μεσοπύργος, Αρτα, 09:00-11:00

30. Αστροχώρι, Αρτα, 12:00-13:30

31. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας

32. Πλατεία Υψηλών Αλωνιών, Αίγιο

33. Δομβραινα Βοιωτίας

34. Δημαρχείο Γρεβενών, 10:00-14:00

35. Εξεταστήριο ΕΟΔΥ, Θ. Ζιακα 23, 09:00-15:00

36. Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων, Νικηφόρος Δράμας, 09:00

37. Σιταγροί, Δράμα

38. Περίχωρα, Δράμα

39. Κ.Υ. Ορεστιάδας

40. Νομαρχείο Αλεξανδρούπολης, 09:00-15:00

Σελίδα 2 από 4

41. Λαϊκή Αγορά Φερρών, 09:00-15:00

42. Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, 09:00-15:00

43. Λιμάνι Καμαριώτισσας, Σαμοθράκη

44. Ιστιαία, Εύβοια

45. Πάρκο Αβάντων, Χαλκίδα, 10:00-14:00

46. Κοινότητα Γυμνού, Εύβοια, 09:30-11:30

47. ΟΑΕΔ Καρπενησίου

48. Λιμάνι Ζακύνθου

49. Πλατεία Αγίου Μάρκου, Ζάκυνθος

50. ΙΚΑ Ζακύνθου

51. Κεντρική Πλατεία Πύργου

52. Πλατεία Αγίου Αθανασίου, Αμαλιάδα

53. Νεοχώρι, Ηλείας

54. Δημοτικό Θέατρο Νάουσας, 09:30-14:00

55. Ωρολόγιο Βέροιας, 09:30-14:00

56. Κοινότητα Ασωμάτων, Βέροια, 09:30-14:00

57. Πλατεία Αγίας Αικατερίνης, Ηράκλειο

58. Πλατεία Ελευθερίας, Ηράκλειο

59. Κ.Υ. Πρίνου, Θάσος

60. Πλατεία Δημαρχείου, Ηγουμενίτσα

61. Κ.Υ. Ευδήλου, Ικαρία

62. Περιφέρεια Ηπείρου, Ιωάννινα

63. Αρχοντικό Πυρσινέλλα, Ιωάννινα

64. Πλατεία Ελευθερίας, Καβάλα

65. Κεντρικός Λιμένας Καλύμνου

66. Πλατεία Πλατάνου, Λέρος, 09:00-12:00

67. Πλατεία Ν. Πλαστήρα, Παυσιλυπο, Καρδίτσα,10:00-15:00

68. Δήμος Σοφάδων, Κεντρική Πλατεία, Καρδίτσα,10:00-15:00

69. Κεντρική Πλατεία Μουζακίου, Καρδίτσα,10:00-15:00

70. Λ. Κύκνων, Καστοριά

71. Αργος Ορεστικό, Καστοριά

72. Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας

73. Πλατεία Σπιανάδα, Κέρκυρα

74. Κόμβος Μεσόγγης-Μωραΐτικων, Κέρκυρα

75. Αχαραβη, Κέρκυρα

76. Σαμι, Κεφαλληνία

77. Χωριό Χωρύγι, Κιλκίς

78. Μεγάλη Βρύση, Κιλκίς

79. Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας

80. Ανω Κώμη, Κοζάνη, 11:00-13:00

81. Κ.Υ. Κοζάνης

82. Βέλο, Πλατεία Ελευθερίας, Κορινθία, 09:30-13:00

83. Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου, 09:30-14:00

84. Επαρχείο Κω

85. ΚΑΠΗ Σπάρτης

86. Κεντρική Πλατεία Λάρισας, 09:00-15:00

87. Πλατεία ΟΣΕ, Λάρισα, 09:00-15:00

88. Πλατεία Ταχυδρομείου, Λάρισα, 09:00-15:00

89. Τύρναβος, Λάρισα, 09:00-15:00

90. Εμπορικό Κέντρο Fashion City Outlet, Λάρισα, 09:00-14:00

91. Αλκαζάρ, Λάρισα, 09:00-15:00

92. Πλατεία Ν. Σμύρνης, Λάρισα, 09:00-14:00

93. Δ. Σητείας, Κεντρική Πλατεία Σητείας, Λασίθι

94. Πλατεία Δημοτικού Θεάτρου, Μυτιλήνη

95. ΚΑΠΗ Λευκάδας

96. Κοινότητα Αγ. Πέτρου, Λευκάδα

97. Drive through Μύρινα, Λήμνος

98. Παραλία Βόλου, Εμπροσθεν Πανεπιστημίου, 09:00-14:00

99. Drive through Βελεστίνο, Βόλος, 09:00-14:00

100. Πινακατες Πηλίου, 09:00-11:00

101. Μηλιές Πηλίου, 11:30-13:00

102. Ανω Βόλος, 7 η ΤΟΜΥ Ιωλκού, 09:00-14:00

103. Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

104. Πλατεία Νάουσας, Πάρος

105. Δημαρχείο Γιαννιτσών

106. Καλλίπολη Πέλλας

107. Καλή Πέλλας

108. Drive through Εμποροπανήγυρης, Πιερία

109. Πλατεία Ελευθερίας, Κατερίνη

110. Κτελ Φιλιππιάδας, Πρέβεζα

111. Παραλία Πρέβεζας

112. Κοινότητα Γερανίου, Ρέθυμνο

113. Πλατεία Ειρήνης, Κομοτηνή

114. Ανάληψη, πλησίον εκκλησίας, Ρόδος, 09:00-14:30

115. Παλαιό Νοσοκομείο Ρόδου, 09:00-14:30

116. Drive through Πρώην Στρατόπεδο Παπαλουκά, Σέρρες

117. Drive through Παπαδιαμάντη, Σκιάθος, 08:00

118. Αθλητικό Κέντρο Δ. Βικέλας, Σύρος, 10:00-14:00

119. Drive through Τρίκαλα, 09:00

120. Πλατεία Αγίας Μονής, Τρίκαλα, 11:30

121. Πλατεία Δεσποτικού, Τρίκαλα, 10:30

122. Πλατεία ΔΕΗ, Τρίκαλα, 08:30

123. Πάρκο Κουρσούμ Τζαμί, Τρίκαλα, 11:30

124. Κεντρική Πλατεία Τρικάλων, 10:30

125. Πλατεία Ελευθερίας, Λαμία, 09:00-13:00

126. Drive through Τραγάνα, Φθιώτιδα, 10:00-13:00

127. Drive through Λάρυμνα, Φθιώτιδα, 10:00-13:00

128. Λαϊκή Αγορά Παγκρατίου, Λαμία, 11:30-14:00

129. Κεντρική Πλατεία Αμύνταιου, Φλώρινα

130. Ηπείρου 26, Φλώρινα

131. Δελφοί, Φωκίδα

132. Πνευματικό Κέντρο Αμφισσας

133. Νέα Μουδανιά Χαλκιδικής

134. Πολύγυρος Χαλκιδικής

135. Πλατεία Δημοτικής Αγοράς, Χανιά

136. Περιοχή έναντι Γυμνασίου-Λυκείου Βαμου, Χανιά

137. Πλατεία Βουνακίου, Χίος