Ξεκάθαρη θέση αναφορικά με όσα συμβαίνουν στη Γάζα πήρε ο Μπέρνι Σάντερς.

Ο γερουσιαστής από το Βερμόντ, ο οποίος διεκδίκησε το χρίσμα των Δημοκρατικών για τις προεδρικές εκλογές τόσο του 2016 όσο και του 2020, σημείωσε, μέσω twitter, ότι οι βομβαρδισμοί και οι δολοφονίες πρέπει να σταματήσουν αμέσως και κάλεσε τις ΗΠΑ να επανεξετάσουν το θέμα της στρατιωτικής βοήθειας στο Ισραήλ, που φτάνει στα 4 δισ. δολάρια ετησίως.

Συγκεκριμένα, ο Μπέρνι Σάντερς αναφέρει στην ανάρτησή του: «Η καταστροφή στη Γάζα είναι απαράδεκτη. Πρέπει να απαιτήσουμε άμεση κατάπαυση του πυρός. Η δολοφονία Παλαιστίνιων και Ισραηλινών πρέπει να σταματήσει. Και επίσης, πρέπει να δούμε σοβαρά το ζήτημα της αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας στο Ισραήλ, που φτάνει τα 4 δισ. το χρόνο. Είναι παράνομο για την αμερικανική βοήθεια να στηρίζει παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

The devastation in Gaza is unconscionable. We must urge an immediate ceasefire. The killing of Palestinians and Israelis must end. We must also take a hard look at nearly $4 billion a year in military aid to Israel. It is illegal for U.S. aid to support human rights violations.

— Bernie Sanders (@BernieSanders) May 16, 2021