Οι φόβοι για κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνιων μαχητών με αποτέλεσμα μια νέα πολεμική σύρραξη παίρνουν σάρκα και οστά, με τον στρατό του Ισραήλ να εισβάλει τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής στη Λωρίδα της Γάζας, ενώ ο ανελέητος βομβαρδισμός από αέρος συνεχίζεται.

«Αεροπορικές δυνάμεις και δυνάμεις εδάφους των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) επιτίθενται τώρα στη Λωρίδα της Γάζας» αναφέρεται σε ανακοίνωση των Ενόπλων Δυνάμεων του Ισραήλ, χωρίς να δίνονται προς το παρόν περισσότερες πληροφορίες.

IDF air and ground troops are currently attacking in the Gaza Strip.

Πυροβολικό, άρματα μάχης και το πεζικό βρίσκονται στα σύνορα και πραγματοποιούν επιθέσεις, σύμφωνα με δημοσιογράφο του ισραηλινού δημόσιου ραδιοτηλεοπτικού φορέα Kan 11.

Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, ο εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ο Τζόναθαν Κόνρικους, επιβεβαίωσε ότι Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν μπει στον παλαιστινιακό θύλακα.

«Είπα ότι θα απαιτήσουμε βαρύ τίμημα από τη Χαμάς» δήλωσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, λίγο μετά την ανακοίνωση του IDF.

«Το κάνουμε και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε με μεγάλη ένταση. Αυτή δεν είναι η τελευταία λέξη και αυτή η επιχείρηση θα συνεχιστεί όσο χρειάζεται».

Northern Gaza is being crushed by warplanes! pic.twitter.com/ohorBPgIPq

BREAKING VIDEO: Residents from Northern #Gaza are leaving their houses and their areas due to heavy bombings pic.twitter.com/gn6k3m6pHR

Καθώς το Ισραήλ πραγματοποιεί εκτεταμένο βομβαρδισμό σε όλη τη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Χαμάς ισχυρίζονται ότι πάνω από 150 ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία λεπτά.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της οργάνωσης, ο αριθμός των Παλαιστινίων που σκοτώθηκαν από ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις ανέρχεται τώρα σε 109, ανάμεσα στους οποίους δεκάδες παιδιά.

Just now: Israeli airstrikes explode just outside a home in Beit Lahiya, northern Gaza as the family inside screams in sheer terror #GazaUnderAttack pic.twitter.com/0r7hyBOmqf

Όπως μεταδίδουν οι Times of Israel, οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας διατάσσουν όλους όσοι βρίσκονται σε απόσταση 4 χιλιομέτρων να εισέλθουν σε καταφύγια και να παραμείνουν εκεί μέχρι νεωτέρας.

Πρόκειται για ένα προληπτικό μέτρο, καθώς ο στρατός αναμένει αντίποινα από τους Παλαιστίνιους μαχητές.

Όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής του Al Jazeera από τη Γάζα, Safwat al-Kahlout, υπάρχει ένα τεράστιο κύμα ισραηλινών επιθέσεων από αέρος, καθώς και από τη στεριά όπου έχουν παραταχθεί τανκς στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Μετά τις επιθέσεις, υπάρχουν κλήσεις για ασθενοφόρα καθώς αρκετοί είναι οι τραυματίες. Οι υπηρεσίες ασθενοφόρων ωστόσο δυσκολεύονται να φτάσουν στις περιοχές που υπάρχει ανάγκη, καθώς σημαντικοί άξονες του οδικού δικτύου έχουν υποστεί ζημιές από τον ισραηλινούς βομβαρδισμούς.

Την ίδια στιγμή, εκατοντάδες οικογένειες έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους, όπως άλλωστε φαίνεται και σε βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Επίγεια στρατεύματα ξεκίνησαν να αναπτύσσονται στα σύνορα με τον θύλακα την Πέμπτη, με εκπρόσωπο του IDF να επιβεβαιώνει ότι υπήρχαν «διάφορα στάδια προετοιμασίας επιχειρήσεων εδάφους».

Ο ισραηλινός επιτελάρχης αντιστράτηγος Αβίβ Κοχάβι είχε ήδη ετοιμάσει σχέδιο χερσαίας επέμβασης στη Γάζα και περίμενε την έγκριση από την κυβέρνηση, όπως και έγινε.

Tanks rolling to Gaza?

Unconfirmed footage appears to show IDF tanks moving closer to the Gaza strip as Israel mulls a first ground op since 2014.

The Israeli military called up 9,000 reservists and canceled weekend leave for combat troops. pic.twitter.com/Bf0vVilXnr

